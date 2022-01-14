涉詐3000萬　禾馨營運長林思宏500萬交保「感嘆發文」　萬人按讚

▲禾馨民權婦幼診所。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／董美琪報導

禾馨醫療集團疑涉詐保3000萬元，營運長林思宏13日遭約談，最終以500萬元交保。由於禾馨過去曾捲入特權濫打疫苗風波，此案也引爆議論。柯文哲今天被問到此事表示，太喜歡賺錢的應該去炒股，不是當醫生。交保後的醫生林思宏今天也對外發聲。

對此，林思宏下午發文表示，「感謝這兩天好朋友們的關心，人在江湖飄哪有不挨刀，媒體標題再聳動也不會影響判決，對於檢調司法，昨天至今晨清楚說明後，最好的方式就是等待，心裡素質強大的我謝謝大家，繼續看診。」有1.2萬網友按讚，1100多則留言加油打氣。

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▼禾馨集團營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）



禾馨醫療集團5家診所遭檢舉涉協助產婦詐領商業保險理賠，開立「胎位不正」證明，刑事局昨晚陸續將涉案5名醫師移送台北地檢署，林思宏以500萬元交保，另4名涉案醫師則分別以林冠宏300萬元交保，吳孟宗200萬元交保，薛雅蓮、黃貴帥各100萬元交保。