命理師大膽預言「中共2044年滅亡」　鄭弘儀驚問：台灣會獨立嗎

▲命理師廖美然預言，2044年是「上元甲子年」，共產黨將瓦解滅亡。（翻攝《新聞挖挖哇》YouTube）

圖文／鏡週刊

近年美台關係密切，讓中國看得牙癢癢，更不斷派出共機擾台，未來兩岸究竟會如何發展，不僅台灣人關心，連全球也跟著關注。不過，資深命理師廖美然卻在節目上驚吐，她預言中國將在2044年滅亡，「共產黨的制度會瓦解，會不見」，此發言論讓主持人鄭弘儀聽了相當驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

命理師廖美然在節目《新聞挖挖哇》指出，2044年是「上元甲子年」，並提到中國的共產制度會在以前瓦解，此時，鄭弘儀嚇得一再確認，廖美然則大膽預言，中國到時會出現物資短缺、民不聊生的困境，共產黨政府也會因此被人帶頭推翻，會有一個新世代的主出來，不好的制度會被推翻。

▲鄭弘儀聽完命理師一番言論後，則打趣地說：「廖老師妳看好遠」。（翻攝《新聞挖挖哇》YouTube）

兩人對談期間，鄭弘儀雖然驚訝不已，但他也打趣地說：「我83歲的時候他（共產黨）會垮」；鄭弘儀繼續追問，「如果你說共產主義會垮台，那台灣會獨立嗎？」對此，廖美然回應：「台灣不用獨立啊，它就垮了我們幹嘛獨立？」頓時全場一片鴉雀無聲，鄭弘儀嚇得把對方的話，再重複確認一次，廖美然也解釋，共產主義垮台後，台灣本就是獨立的國家，不需要去爭取獨立，最後也讓鄭弘儀忍不住驚呼：「廖老師妳看好遠」。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

知名實況主喊「台灣是國家、中國是監獄」 陸網氣炸：辱華！

【吳亦凡連環爆】吳亦凡早被預告今年遇劫！ 命理大師誡「少玩樂多做善事」

無縫接軌小三 男星爆中斷錄影狂問：何時可以結婚？