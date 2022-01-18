四海幫永遠的痛！幫主陳永和遭槍殺懸案26年　倖存者揭內幕

圖文／鏡週刊

台灣三大幫派之一的四海幫前幫主、綽號大寶的陳永和，26年前遭兩名蒙面歹徒槍殺，震驚黑白兩道，此案至今未破，成為懸案。大寶忌日前夕，本刊找到槍擊案倖存者、前四海幫老大佡家隆還原案發經過，佡並加碼爆料，透露受傷住院時，時任國安局長殷宗文曾低調探視，還替人「代送」10萬元慰問金，讓他懷疑此案有政治力介入，也期盼有生之年能看到命案偵破，讓老友安息。

▼警方偵辦大寶命案，半年前逮捕天道盟美鷹會首腦王鑫（右），但王最後獲交保。



1月15日，是台灣三大幫派之一的四海幫前幫主、綽號「大寶」的陳永和26週年忌日，當年他在自己開的海珍寶餐廳遭兩名歹徒槍殺，警方全力緝凶，後續更啟動「雷霆專案」掃黑，也帶回數名疑似殺手的美籍華裔男子調查，但因證據不足，他們最後均全身而退，這起重大刑案至今懸而未破。

▼槍擊案倖存者、前四海幫老大佡家隆認為，此案疑與政治有關。



隨著時間逝去，命案逐漸被世人遺忘，往年，大寶忌日這天，四海幫老一輩的兄弟還會到佛光山上香，但今年因為疫情，只剩家屬前往祭拜，更顯冷清。

▼佡家隆透露，時任國安局長殷宗文（圖）案發後曾「代送」10萬元慰問金。



其實，大寶命案曾在半年前露出曙光，去年7月，刑事警察局敲鑼打鼓，逮捕國內另一大幫派、天道盟美鷹會的精神領袖王鑫，就是為了重新偵辦大寶遭槍殺案，但王鑫到案後保持緘默，加上警方沒有足夠證據，檢察官複訊後，諭令200萬元交保，一切又回到原點。

▼前四海幫老大佡家隆最近成為YouTuber，開闢《佡子講笑話》網路頻道。



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