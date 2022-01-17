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平頭男抱妻痛哭「救命！我太太快淹死了」　高大成揪出他殺的

檢警調查，余男為了高額保險金，狠心將妻子推落池塘。

▲檢警調查，余男為了高額保險金，狠心將妻子推落池塘。

圖文／鏡週刊

16年前，苗栗發生一起詐保殺妻案，余姓男子將妻推落池塘，還勒頸、摀口鼻、強壓水中，確定妻子溺斃，才大聲呼叫，營造奮力救妻的假象；雖然死者娘家控告男子殺人，但苗栗地檢署卻做出不起訴處分，後來高檢署找來知名法醫高大成重新檢視卷證，發現死者的眼結膜出血、嘴唇有齒印，認定是他殺，才將這名狠心的丈夫繩之以法。

2006年9月底，苗栗通霄一處池塘傳來男子余光富呼叫：「救命！我太太快淹死了！」附近居民趕抵現場，余男的妻子羅淑芬已經成了浮屍，當時媒體還刊登他泡在池塘裡、深情摟著溺斃妻子的照片，但誰也不曉得，這竟是一起駭人聽聞的殺妻詐保案。

▼余男殺妻後，在池邊抱著屍體哀號，營造愛妻的假象。

余男殺妻後，在池邊抱著屍體哀號，營造愛妻的假象。（翻攝畫面）

余男堅稱，妻子送餐時失足跌倒，整個人順著斜坡滾落，撞倒他，夫妻倆雙雙墜入池塘，因為他不會游泳，才活生生看著妻子溺斃。此案因苗栗地檢署法醫研判死者生前落水，認定是意外事故，加上余男2度通過測謊，因此獲不起訴處分。

但死者姐姐認為疑點重重，向高檢署聲請再議，高檢署委請知名法醫高大成檢視案卷，高判定死者遭他殺。高大成說，余男呼救時，其妻已成浮屍，顯然死亡超過半小時，加上死者眼結膜出血、嘴唇有牙印；且發現腦水腫、腦幹出血狀況，顯然死者遭勒斃，不只是單純的溺斃。

▼法醫高大成發現死者的眼結膜出血，認定她是遭加工溺斃。

法醫高大成發現死者的眼結膜出血，認定她是遭加工溺斃。（示意圖）

因為高大成的翻案，高檢署將此案發回苗栗地檢重啟偵查，這回余男沒有通過測謊，被依殺人罪提起公訴。檢警查出，余男好賭，不顧家庭，孩子都是靠妻子打零工養活，但他向妻子索討金錢償還賭債遭拒，於是起了歹念，計畫殺妻詐保。

▼高大成看完卷證，認為疑點重重，最後靠科學證據，成功替死者申冤。

高大成看完卷證，認為疑點重重，最後靠科學證據，成功替死者申冤。（林慶祥攝）

案發時，余男將妻推落池塘，但水不夠深，她竟出手對妻勒頸、摀口鼻，還把她的頭強壓進水中，導致她溺斃。更誇張的是，余男還拿池邊的竹棍，將妻子的屍體從岸邊推往池塘深處，他再抓住池內的樹枝穩住腳步，走向池中央，並故意大聲呼救，讓附近住戶聽到，上演奮力營救溺水妻的假象，並留下抱妻痛哭的諷刺畫面。

▼余男因通過測謊，一開始獲不起訴處分，但重啟偵查時，再度測謊並沒有過關。

余男因通過測謊，一開始獲不起訴處分，但重啟偵查時，再度測謊並沒有過關。（東森新聞提供）

余男始終沒有承認殺妻，但因為證據確鑿，最後高院依殺人罪判他無期徒刑定讞，並褫奪公權終身。值得一提的是，他殺妻後汲汲營營申請理賠，但保險公司也察覺有異，在他不起訴時，技術性杯葛，才沒讓他領到這筆罪孽錢。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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