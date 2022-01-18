四海幫主「大寶」遭開8槍亡　國安局長做這事讓倖存者超毛

圖文／鏡周刊

雖然槍擊案發生至今已26年，但佡家隆回憶起來，依舊歷歷在目。他告訴本刊，他和大寶在部隊就認識，退伍後也成為生意夥伴，當年，他還是台北市最大電音PUB的老闆。1996年1月15日晚間，佡約了朋友到海珍寶找大寶談事情，四海幫創幫大老、綽號「俠哥」的藺磊洽也在包廂與友人用餐。

晚間7點40分，餐廳內人聲鼎沸，大家都在吃飯、喝酒、划拳、聊天，就在此時，2名戴著毛線頭套的男子默默進入餐廳，其中一人用帶著洋腔的語調呼喚：「大寶！」大寶聽到有人叫他，轉身查看，2名殺手確認目標，直接對他連開6槍，大寶倒地後，殺手還上前再補2槍，隨即轉身離去。

▼佡家隆透露，時任國安局長殷宗文（圖）案發後曾「代送」10萬元慰問金。



當時，藺磊洽剛好要找大寶敬酒，看見大寶躺在血泊中，他奮不顧身阻擋殺手逃逸，結果眉心被開了一槍，當場倒下；佡家隆也因起身反抗，胸部及手部各中了一槍。一陣混亂中，2名殺手從容離開，3名中槍者也被緊急送往長庚醫院急救，最後大寶、藺傷重不治，佡則幸運撿回一命。

▼四海幫是台灣3大幫派之一，與部分政商界人士關係緊密。圖為四海幫晚會。



佡家隆告訴本刊，受傷住院期間，他碰到一件「毛骨悚然」的事，那就是他在部隊的老長官殷宗文突然來探病，還替人「代送」10萬元慰問金給他，更詭異的是，殷沒說明原由，便轉身離去。佡覺得很奇怪，因為殷宗文當時是國安局長、地位崇高，究竟是何人可以請他出馬、致贈慰問金，讓他百思不解。

▼四海幫成立至今近70年，在台號稱有上萬名幫眾。

佡家隆說，他在部隊時，與殷宗文一直有互動，殷平時也很照顧他，但就是長官與部屬的關係，沒有這麼深的私交，槍傷痊癒出院後，他立刻求見殷，但殷口風很緊，還是沒有透露內幕，只是用非常嚴肅的語氣警告他：「做事不要那麼衝動！」之後就封口不語，佡不死心，後來又多次拜訪，但都沒有得到答案。

由於大寶死後不久，國內政局出現動盪，立法院剛結束一場政爭，佡家隆從殷宗文的神情，猜測自己身處險境，所以立刻結束PUB的生意，與家人過著半隱居的生活。

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