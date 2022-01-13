李眉蓁假論文被起訴　相似度超過9成只有5頁不一樣

▲高雄市議員李眉蓁（中）假論文案遭起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市議員李眉蓁前年參選高雄市長補選時，被踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，李眉蓁事後針對論文風波正式對外道歉，並爆哭落淚宣布放棄中山大碩士學位。原論文作者雷政儒事後提告，橋頭地檢署13日偵查終結，認定李眉蓁的論文與雷的論為相同處高達9成，只有5頁與原著作不同，依違反著作權法將李眉蓁提起公訴。

李眉蓁是在2020年參加高雄市長補選期間，李眉蓁遭爆就讀中山大學大陸研究所的碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」涉嫌抄襲，先是有前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，後來更被揭露，李的論文幾乎是「整本抄襲」雷政儒的論文。

事後除了原作者雷政儒提告，中山大學經過論文審定會議認定論文抄襲事證明確，也撤銷李眉蓁的碩士學位。

檢方偵查指出，李眉蓁在中山大學大陸研究所撰寫論文時，明知「兩岸經貿互動與台商投資之演變分析」是雷政儒在2020年間就讀臺北大學公共行政暨政策研究所期間完成，卻在沒獲得雷的同意或授權，就以重製、改作方式侵害他人著作權，在2008年用改寫、編輯、改作等方法，撰寫成中山大學大陸研究所「台灣對中國大陸之貿易分析」碩士論文。

檢方偵查時，李眉蓁坦承有抄襲的行為，且原告雷政儒用WECARE的比對結果，指李眉蓁的論文僅有4到8頁內容不同，而根據中山大學外聘專門委員的評審結果，論文的相似度更超過9成，因此檢方認定李眉蓁觸犯著作權法第91條第1項和92條擅自以改作方法侵害他人著作財產權等罪嫌，提起公訴。

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