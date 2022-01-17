林俊憲嘆朱立倫自甘被深藍綁架　「要這樣何不讓張亞中當主席？」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前傳出國民黨對核食開放議題態度鬆動，引起藍營基層炸鍋，黨主席朱立倫16日態度急轉彎，並表示，國民黨反對任何有可能傷害國人健康的食品。對此，立委林俊憲指出，朱立倫心裡清楚拿核食炒作根本站不住腳，卻被深藍綁架，「這樣還不如一開始就讓深藍的張亞中當主席。」

林俊憲說，最近國內對於日本東北五縣食品重新進口的議題開始出現討論，其實目前全世界只剩中國、韓國、台灣禁止，連最嚴格的歐盟也早已開放。尤其相關產品在日本出口前就會先檢驗，進口後也會再次抽檢。

對於核食議題，林俊憲指出，政府的原則一定是食安優先，既然零檢出是必要條件，直接以產地一刀切全部禁止就沒有道理，貿易壁壘也不利於台灣的國際參與，更不應該拿來當作政治議題操作。

林俊憲表示，這些道理其實朱立倫心裡非常明瞭，若要拿這件事來炒作根本站不住腳，才會發表聲明表示不反對，不過被黨內深藍痛罵一頓後又縮了，轉彎改變立場，「連你自己都不相信自己身為黨主席的權威了，誰還會服你？明知深藍的立場有問題，還要跟著上車，誰才是主席？」

林俊憲指出，大家都說朱立倫是「正常倫」，原先對他當主席的期待，是能夠把國民黨從極端化的懸崖邊拉回，回來理性的討論國政，好好發揮在野黨的角色，施政者與監督者一起共同讓國家前進，「但他這種縮頭烏龜、被深藍壓著打的表現，說老實話，還不如一開始就讓深藍的張亞中當主席，至少不會轉來轉去被外人看笑話。」

林俊憲分析，到年底前已沒有其他選舉，國民黨很顯然是想靠一個個內政議題攻擊政府、讓自己得分，不過藍營要好好想一想，同樣是議題導向的四大公投為何連基本盤都催不出來，因為民意就是希望國民黨不要再亂了，「況且四大公投尚有討論空間，而反對東北五縣食品根本站不住腳，先檢討之前為什麼失敗吧！」