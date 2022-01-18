求職面試被問弱點　女大生答案太誠實！面試官狂笑2分鐘結局曝光

▲哈莉雅PO出影片分享當年經歷，引發網友關注。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女網友哈莉雅（Haliyah）上月分享一段大二時期的面試經驗，當被問及弱點時，她誠實回答「昆蟲」，讓面試官當場笑了出來，還笑了2分鐘，因為對方問的是工作方面的弱點，並非真實害怕的人事物。她透露，最終結局是她並未錄取這份工作。

太陽報報導，哈莉雅當年大二找工作面試時，過程相當順利，直到面試官們問及她的弱點時，她誠實說出「昆蟲」一詞，但這也讓面試官們整整笑了2分鐘之久。

哈莉雅當時實在無法理解面試官笑出來的原因，返家後把整個過程訴說給家人們聽，但家人們也開始取笑她。她的阿姨向她解釋，面試官口中的弱點，指的是工作方面的弱點。

哈莉雅事後坦言，大二那次並非她第一次面試，之前也曾經做過2、3份工作，但沒有人問過她這個問題，「這對我來說是一次成長經歷，現在回想起來很有趣，不敢相信我當時會那樣說。」

這段影片引發大批網友高度關注，觀看次數迄今衝破百萬次，更有許多人關心哈莉雅是否錄取。哈莉雅事後也回覆，她最終並未得到那份工作。

另有網友認為，假如身為面試官，就會憑著哈莉雅的答覆決定錄取，因為答案很合理，「這回答比那些說自己是完美主義者的人還要好」、「這的確是個合理的答案」。

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