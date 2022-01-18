　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「5G將導致航班大亂」美國航空業CEO聯合警告：恐引爆航空危機

▲▼ 美國機場,飛機。（圖／路透）

▲美國航空業者聯合撰寫信函警告，5G網路C波段訊號可能影響飛安。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府機構發出警告稱，新的C波段5G服務可能使得大量寬體飛機無法使用，連帶造成航班大亂、數萬名美國人滯留海外，掀起一場災難性航空危機。

路透報導，美國電信業者AT&T及Verizon將於19日部署新的C波段5G服務，然而美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀（altimeters）等敏感的飛機儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。

面對即將上路的C波段5G服務，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空等航空公司執行長聯合撰文給政府機構，直言除非主要機場獲准飛行，否則絕大部分的商業航班及貨機都將停飛，「這代表著昨天那樣的狀況（還會再度發生），超過1100個航班及10萬名旅客因為航班取消、改道或延誤受到影響。」

航空業者表示，如今需要立刻採取行動，避免對商業航班、供應鏈、醫療用品等空運造成重大營運中斷。據悉，部分航空業者17日正在考慮是否要開始取消原定於19日飛抵美國的國際航班。UPS與聯邦快遞也在這封信上簽名。

美國電信業者AT&T及Verizon去年拿下近乎所有的C波段頻譜，雙方3日同意在50個機場周邊地區建立緩衝區，降低干擾風險，並同意在未來6個月內採取其他措施減少潛在干擾，且達成把部署時間延後2周至19日，避免飛安僵局。不過，面對航空業者的聯合示警信，AT&T與Verizon均拒絕評論。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
投資「定期定額」小錢倍增　打開新聞雲App賺一年
LIVE／Keanna心寒抖ØZI曖昧私訊　謝和弦酸約砲暈船
春節「雙鐵禁飲食、站票」？　交長回應了
新竹女高中生確診！下課常搭台鐵2541班次　市府急清消
新竹畢旅昨晚突通知取消！　家長崩潰「孩子大哭怎麼安慰」
快訊／台中是否取消內用？　盧秀燕回應了
現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間」：不是嚇大家
四海幫主「大寶」遭開8槍亡　國安局長做這事倖存者超毛
大樂透1.64億「2注頭獎同個人」　鄉民抓2疑點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

求職面試被問弱點　女大生答案太誠實！面試官狂笑2分鐘結局曝光

9歲童突然被殺人鱷魚拖入水中　家人目睹「被吃剩遺體」散落河邊

他「自願捐腎」拯救女友媽　1個月後竟被甩！崩潰：拋棄我還閃婚

英防長證實：已向烏克蘭提供反坦克武器　部分英軍「駐地」培訓

衛星照曝光！東加火山爆發「硫化雲」逼近澳洲　度假村遭徹底摧毀

1男3女「網約」湖邊集體輕生　日老翁散步見屍嚇瘋

東加火山「岩漿碰海水」瞬間爆炸　音速衝擊波輻射噴出畫面曝光

「5G將導致航班大亂」美國航空業CEO聯合警告：恐引爆航空危機

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

求職面試被問弱點　女大生答案太誠實！面試官狂笑2分鐘結局曝光

9歲童突然被殺人鱷魚拖入水中　家人目睹「被吃剩遺體」散落河邊

他「自願捐腎」拯救女友媽　1個月後竟被甩！崩潰：拋棄我還閃婚

英防長證實：已向烏克蘭提供反坦克武器　部分英軍「駐地」培訓

衛星照曝光！東加火山爆發「硫化雲」逼近澳洲　度假村遭徹底摧毀

1男3女「網約」湖邊集體輕生　日老翁散步見屍嚇瘋

東加火山「岩漿碰海水」瞬間爆炸　音速衝擊波輻射噴出畫面曝光

「5G將導致航班大亂」美國航空業CEO聯合警告：恐引爆航空危機

37歲毒蟲無外傷「詭異暴斃」拘留所　驗屍才知早染肺炎！

另類房市指標出現！台中4所新設小學總體檢　2所周邊價漲雙位數

1女兵劈5男！拉法葉艦變愛之船　在已婚男房被長輩撞見才抖出

莊瑞雄批國民黨介入屏東初選　周春米嗆：服務全民不限政黨

他出海捕獲2000公斤「海上土豪金」　爽賺4000萬：家裡債還清了

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

本土14天炸破百例「過年敢返鄉？」　網曝2原因沒在怕：為什麼不行

國旅券後續推旅遊補助？交長曝「檢討計畫」時間點

快訊／防疫計程車司機確診再+1！桃機休息室有足跡　恐怖Ct值曝

澎湖縣豪灑春節大紅包！長輩每人爽領5000元　1.8萬人符合資格

國際熱門新聞

AV女優片中做1舉動　慘遭大阪網友負評譙爆

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

染Omicron病毒5大症狀曝　專家：不舒服就篩檢

「超人」飛穿廂型車　驚悚畫面曝！主角竟是他

撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　衛星圖曝光

全球30年規模最大　東加火山爆發瞬間曝光

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相

接種站感人一幕　他揹著父親徒步12小時去打疫苗

以色列：4劑疫苗恐無法預防Omicron

日本外相林芳正國會演說　重視台海和平穩定

她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

阿富汗5.3地震　至少26死數百房毀

更多熱門

相關新聞

佛奇：恐出現新變種「逃脫自然免疫」

佛奇：恐出現新變種「逃脫自然免疫」

新變種Omicron在全球各國掀起大規模疫情，有專家認為，這種病毒來得快，去得也快，但美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）認為，Omicron可能不會是大流行的終點。他過去曾料中會有具疫苗抗性的變種病毒出現，擔心未來恐怕出現新變異株，讓感染Omircon後產生的自然免疫失效。

防共和黨期中選舉大贏　拜登團隊備戰國會調查

防共和黨期中選舉大贏　拜登團隊備戰國會調查

以色列與美國完成「沙漠獵鷹」空軍演習　叫陣伊朗

以色列與美國完成「沙漠獵鷹」空軍演習　叫陣伊朗

美最強武器罕見造訪關島　CNN曝背後意圖

美最強武器罕見造訪關島　CNN曝背後意圖

不讓打疫苗　恐怖爸綁架7歲女兒

不讓打疫苗　恐怖爸綁架7歲女兒

關鍵字：

5G北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

ØZI經紀人回應了！

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

睡多久才夠？6年齡時數一次看

Toyz合體謝和弦上訴…

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

新竹三民國小1學生確診　今起停課放寒假

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面