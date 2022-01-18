「5G將導致航班大亂」美國航空業CEO聯合警告：恐引爆航空危機

▲美國航空業者聯合撰寫信函警告，5G網路C波段訊號可能影響飛安。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府機構發出警告稱，新的C波段5G服務可能使得大量寬體飛機無法使用，連帶造成航班大亂、數萬名美國人滯留海外，掀起一場災難性航空危機。

路透報導，美國電信業者AT&T及Verizon將於19日部署新的C波段5G服務，然而美國聯邦航空總署（FAA）曾警告，5G網路C波段訊號所造成的潛在干擾，可能影響高度儀（altimeters）等敏感的飛機儀器，且會嚴重妨礙在低能見度下的降落操作。

面對即將上路的C波段5G服務，美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空等航空公司執行長聯合撰文給政府機構，直言除非主要機場獲准飛行，否則絕大部分的商業航班及貨機都將停飛，「這代表著昨天那樣的狀況（還會再度發生），超過1100個航班及10萬名旅客因為航班取消、改道或延誤受到影響。」

航空業者表示，如今需要立刻採取行動，避免對商業航班、供應鏈、醫療用品等空運造成重大營運中斷。據悉，部分航空業者17日正在考慮是否要開始取消原定於19日飛抵美國的國際航班。UPS與聯邦快遞也在這封信上簽名。

美國電信業者AT&T及Verizon去年拿下近乎所有的C波段頻譜，雙方3日同意在50個機場周邊地區建立緩衝區，降低干擾風險，並同意在未來6個月內採取其他措施減少潛在干擾，且達成把部署時間延後2周至19日，避免飛安僵局。不過，面對航空業者的聯合示警信，AT&T與Verizon均拒絕評論。

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