Omicron非疫情終點！　佛奇：恐出現新變種「讓自然免疫失效」

▲ 佛奇擔心，未來可能出現能夠逃脫自然免疫的新變種。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種Omicron在全球各國掀起大規模疫情，有專家認為，這種病毒來得快，去得也快，但美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）認為，Omicron可能不會是大流行的終點。他過去曾料中會有具疫苗抗性的變種病毒出現，擔心未來恐怕出現新變異株，讓感染Omircon後產生的自然免疫失效。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇17日在世界經濟論壇「達沃斯議程」（Davos Agenda）視訊會議中表示，曾染疫產生的自然免疫可能不如部分民眾預期中有效，未來仍可能出現有能力逃脫自然免疫的新變種病毒。

事實上，佛奇先前便曾針對新變種做出悲觀預測，也料中會有如Omicron一般的病毒出現。Delta變種去年8月首度在美國現蹤時，佛奇便警告，病毒傳播如此快速，最終可能導致一種具有疫苗抗性的變異株出現。接著在11月底，南非衛生官員發現高傳染性Omicron病毒，且確實具有疫苗逃脫特性。而佛奇擔心的是，未來恐怕出現新變種，可以繞過感染Omicron康復所產生的防護。

佛奇提到，就算Omicron是新冠病毒最後一支變異株，也很可能成為一種地方性疾病，與英國部分官員的預測不一致。英國有官員認為，依目前病毒傳播狀況看來，新冠病毒至今年底將演變成如流感的疾病。佛奇則坦言，他也希望會是如此，但前提是沒有出現更多新病毒，能夠逃脫已知變異株形成的自然免疫。

▲ 美國部分州Omicron疫情似乎已達頂點。（圖／路透）

美國周末期間日均確診數首度超過80萬例，Omicron疫情高峰數字已達Delta疫情高峰期的4倍，不過死亡數仍遠低於去年9月底Delta肆虐時期。

Omicron目前佔全美活躍病例的98%，幾乎完全排擠Delta變異株，疫苗加強劑也被證明對Omicron有效，受到威脅的人越來越少。一旦Omicron消失，確診數增加速度將放緩，且因Omicron較為溫和，若搭配定期施打疫苗，應有可能控制病毒。

佛奇說明，這是新冠疫情從大流行過渡至地方性流行病的必經階段，「控制代表它仍存在，但不會破壞社會穩定，這就是我對地方病的定義」，這也代表生活基本上回歸正常，儘管病毒仍在傳播，但不需要封鎖、戴口罩或疫苗授權。

佛奇指出，這種疾病不可能完全消除，但希望能將疫情維持在非常低的水平，不會擾亂正常社會、經濟及與他人的互動，「對我來說，這就是新常態。」這將使新冠病毒變成一種常見、偶爾致命但可以預防，且相當輕微的疾病，現代社會也學會與之共存，就如流感一般。

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