　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron非疫情終點！　佛奇：恐出現新變種「讓自然免疫失效」

▲▼佛奇與CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）出席國會聽證會。（圖／路透）

▲ 佛奇擔心，未來可能出現能夠逃脫自然免疫的新變種。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種Omicron在全球各國掀起大規模疫情，有專家認為，這種病毒來得快，去得也快，但美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）認為，Omicron可能不會是大流行的終點。他過去曾料中會有具疫苗抗性的變種病毒出現，擔心未來恐怕出現新變異株，讓感染Omircon後產生的自然免疫失效。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇17日在世界經濟論壇「達沃斯議程」（Davos Agenda）視訊會議中表示，曾染疫產生的自然免疫可能不如部分民眾預期中有效，未來仍可能出現有能力逃脫自然免疫的新變種病毒。

事實上，佛奇先前便曾針對新變種做出悲觀預測，也料中會有如Omicron一般的病毒出現。Delta變種去年8月首度在美國現蹤時，佛奇便警告，病毒傳播如此快速，最終可能導致一種具有疫苗抗性的變異株出現。接著在11月底，南非衛生官員發現高傳染性Omicron病毒，且確實具有疫苗逃脫特性。而佛奇擔心的是，未來恐怕出現新變種，可以繞過感染Omicron康復所產生的防護。

佛奇提到，就算Omicron是新冠病毒最後一支變異株，也很可能成為一種地方性疾病，與英國部分官員的預測不一致。英國有官員認為，依目前病毒傳播狀況看來，新冠病毒至今年底將演變成如流感的疾病。佛奇則坦言，他也希望會是如此，但前提是沒有出現更多新病毒，能夠逃脫已知變異株形成的自然免疫。

▲▼美國疫情,美國,新冠,疫情。（圖／路透）

▲ 美國部分州Omicron疫情似乎已達頂點。（圖／路透）

美國周末期間日均確診數首度超過80萬例，Omicron疫情高峰數字已達Delta疫情高峰期的4倍，不過死亡數仍遠低於去年9月底Delta肆虐時期。

Omicron目前佔全美活躍病例的98%，幾乎完全排擠Delta變異株，疫苗加強劑也被證明對Omicron有效，受到威脅的人越來越少。一旦Omicron消失，確診數增加速度將放緩，且因Omicron較為溫和，若搭配定期施打疫苗，應有可能控制病毒。

佛奇說明，這是新冠疫情從大流行過渡至地方性流行病的必經階段，「控制代表它仍存在，但不會破壞社會穩定，這就是我對地方病的定義」，這也代表生活基本上回歸正常，儘管病毒仍在傳播，但不需要封鎖、戴口罩或疫苗授權。

佛奇指出，這種疾病不可能完全消除，但希望能將疫情維持在非常低的水平，不會擾亂正常社會、經濟及與他人的互動，「對我來說，這就是新常態。」這將使新冠病毒變成一種常見、偶爾致命但可以預防，且相當輕微的疾病，現代社會也學會與之共存，就如流感一般。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
投資「定期定額」小錢倍增　打開新聞雲App賺一年
LIVE／Keanna心寒抖ØZI曖昧私訊　謝和弦酸約砲暈船
春節「雙鐵禁飲食、站票」？　交長回應了
新竹女高中生確診！下課常搭台鐵2541班次　市府急清消
新竹畢旅昨晚突通知取消！　家長崩潰「孩子大哭怎麼安慰」
快訊／台中是否取消內用？　盧秀燕回應了
現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間」：不是嚇大家
四海幫主「大寶」遭開8槍亡　國安局長做這事倖存者超毛
大樂透1.64億「2注頭獎同個人」　鄉民抓2疑點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

求職面試被問弱點　女大生答案太誠實！面試官狂笑2分鐘結局曝光

9歲童突然被殺人鱷魚拖入水中　家人目睹「被吃剩遺體」散落河邊

他「自願捐腎」拯救女友媽　1個月後竟被甩！崩潰：拋棄我還閃婚

英防長證實：已向烏克蘭提供反坦克武器　部分英軍「駐地」培訓

衛星照曝光！東加火山爆發「硫化雲」逼近澳洲　度假村遭徹底摧毀

1男3女「網約」湖邊集體輕生　日老翁散步見屍嚇瘋

東加火山「岩漿碰海水」瞬間爆炸　音速衝擊波輻射噴出畫面曝光

「5G將導致航班大亂」美國航空業CEO聯合警告：恐引爆航空危機

Omicron非疫情終點！　佛奇：恐出現新變種「讓自然免疫失效」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

求職面試被問弱點　女大生答案太誠實！面試官狂笑2分鐘結局曝光

9歲童突然被殺人鱷魚拖入水中　家人目睹「被吃剩遺體」散落河邊

他「自願捐腎」拯救女友媽　1個月後竟被甩！崩潰：拋棄我還閃婚

英防長證實：已向烏克蘭提供反坦克武器　部分英軍「駐地」培訓

衛星照曝光！東加火山爆發「硫化雲」逼近澳洲　度假村遭徹底摧毀

1男3女「網約」湖邊集體輕生　日老翁散步見屍嚇瘋

東加火山「岩漿碰海水」瞬間爆炸　音速衝擊波輻射噴出畫面曝光

「5G將導致航班大亂」美國航空業CEO聯合警告：恐引爆航空危機

Omicron非疫情終點！　佛奇：恐出現新變種「讓自然免疫失效」

1女兵劈5男！拉法葉艦變愛之船　在已婚男房被長輩撞見才抖出

莊瑞雄批國民黨介入屏東初選　周春米嗆：服務全民不限政黨

他出海捕獲2000公斤「海上土豪金」　爽賺4000萬：家裡債還清了

東加「蓋滿火山灰」對比照曝！全國僅1例確診　物資先隔離才放行　

本土14天炸破百例「過年敢返鄉？」　網曝2原因沒在怕：為什麼不行

國旅券後續推旅遊補助？交長曝「檢討計畫」時間點

快訊／防疫計程車司機確診再+1！桃機休息室有足跡　恐怖Ct值曝

澎湖縣豪灑春節大紅包！長輩每人爽領5000元　1.8萬人符合資格

等中央點頭！黃珊珊：優先在北市公有場館、批發市場推「疫苗通行證」

陳妤「一家四口」合照曝光！　《華燈》愛子虎媽賣萌變慈母

國際熱門新聞

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

AV女優片中做1舉動　慘遭大阪網友負評譙爆

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

染Omicron病毒5大症狀曝　專家：不舒服就篩檢

「超人」飛穿廂型車　驚悚畫面曝！主角竟是他

撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　衛星圖曝光

全球30年規模最大　東加火山爆發瞬間曝光

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相

以色列：4劑疫苗恐無法預防Omicron

接種站感人一幕　他揹著父親徒步12小時去打疫苗

日本外相林芳正國會演說　重視台海和平穩定

她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

阿富汗5.3地震　至少26死數百房毀

更多熱門

相關新聞

美國航空業警告　5G將導致航班大亂

美國航空業警告　5G將導致航班大亂

美國數間航空公司執行長17日聯合撰文向政府機構發出警告稱，新的C波段5G服務可能使得大量寬體飛機無法使用，連帶造成航班大亂、數萬名美國人滯留海外，掀起一場災難性航空危機。

疫情燒到新竹！桃竹停課資訊看這裡

疫情燒到新竹！桃竹停課資訊看這裡

「桃園西堤傳播鏈」 惹毛當地人！鄉民戰翻

「桃園西堤傳播鏈」 惹毛當地人！鄉民戰翻

好多人吃完尾牙就發病　醫揭2次超級傳播事件

好多人吃完尾牙就發病　醫揭2次超級傳播事件

美專家：無症狀者快篩準確率僅50％

美專家：無症狀者快篩準確率僅50％

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞Omicron

讀者迴響

熱門新聞

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

ØZI經紀人回應了！

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

睡多久才夠？6年齡時數一次看

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

Toyz合體謝和弦上訴…

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

新竹三民國小1學生確診　今起停課放寒假

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面