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本土疫情狂燒疫苗供貨卻不足　金門人罵翻天縣府將積極爭取

記者林名揚、吳世龍／金門報導

近期本土疫情升溫，民眾踴躍接種追加劑（第3劑）和基礎加強劑，金門縣統計截至1月17日，接種追加劑者有7,096人，接種基礎加強劑者有335人；目前以莫德納疫苗最受民眾青睞統計本縣完成接種的民眾，有高達91.25%選擇莫德納疫苗，其次為BNT疫苗占8.29%，另高端和AZ不到1%。

▲▼近期本土疫情升溫，金門鄉親踴躍接種追加劑和基礎加強劑。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼近期本土疫情升溫，金門鄉親踴躍接種追加劑和基礎加強劑。（圖／記者林名揚翻攝）

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由於莫德納疫苗目前供給量能吃緊，衛生局呼籲莫德納和BNT同屬mRNA類疫苗，中央也努力衛教推廣疫苗類別和觀念，故衛生局為了有效完成覆蓋率，建議縣民可選BNT疫苗，提升自我防護力，提高整體注射比率。民眾預約到但打不倒疫苗造成各診所電話不斷,罵聲連連。

▲▼近期本土疫情升溫，金門鄉親踴躍接種追加劑和基礎加強劑。（圖／記者吳世龍翻攝）

衛生局局長李錫鑫表示，莫德納及BNT疫苗皆屬mRNA疫苗，如縣民有接種疫苗需求，可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，BNT疫苗的副作用較莫德納疫苗略低。農曆年後，中央會視疫苗到貨情形撥發給我們金門地區，衛生局也會持續向指揮中心爭取莫德納疫苗配送需求，請鄉親再耐心等待。

衛生局說明，於12日衛生局彙整本縣14家合約院所已完成以電話、網路、表單及平台預約人數預計使用408瓶疫苗，於13日向中央提出莫德納疫苗需求共計600瓶，中央於15日電子郵件表示18日撥發之疫苗僅可核撥250瓶疫苗，不足以供應目前已完成預約之人數，雖然縣長楊鎮浯與本縣衛生局透過各種管道努力爭取，並向中央說明實際預約情形及遭遇之困難，未獲中央如實補貨之正面回應。針對已預約接種者無法如期完成施打疫苗，請鄉親體諒，縣政府仍持續努力爭取疫苗中。

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