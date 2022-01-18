正妹相親戀上「大24歲窮男友」　婚後才知嫁給富豪！她甜喊幸福

▲ 娜薇第一次見到東振就被他的外表吸引。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名年輕正妹透過相親認識一名南韓男子，深受他的樸實及溫柔所吸引，得知對方比自己年長24歲後相當驚訝，因為他的外表完全看不出實際年齡，但她早已深深陷入男子的魅力中，很快就決定與他結婚，沒想到意外嫁給富豪。

綜合《中國報》、當地DanViet報導，現年21歲的越南女孩娜薇（Nhật Vi）來自海陽省，18歲那年嫁給南韓老公東振（Dongjin），當時令身邊許多人感到驚訝，因為東振足足比她大了24歲，目前已經45歲，接近她父母的年齡。

娜薇說明，當時透過相親認識東振，第一眼就被他的外表吸引，得知他的年紀後嚇了一跳，因為他看起來非常年輕，「他很白，鼻子很高，看起來很像西方人，穿得很簡單，以至於我以為他很窮。」

娜薇提到，她對老公沒什麼要求，只要夠溫柔、誠懇，夫妻可以一起攜手努力，交往後第一次帶東振回家見家長時，東振對她父母體貼又有禮貌，而父母起初也以為他只有30多歲。

二人不久後在越南及南韓分別舉辦婚禮，婚後娜薇發現，東振其實比她想像中有錢，自己的物品用了10年不換，卻總是買名貴的衣服給她，這才知道東振自己經營餐廳，實際上是一名富豪。他們二人結婚已有3年，娜薇也懷上一對雙胞胎，至今深受東振無微不至的照顧所感動，也很高興能擁有一段幸福美好的婚姻。

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