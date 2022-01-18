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社會 社會焦點 保障人權

酒駕慣犯欠10萬罰單後中風失聯　老家被查封害母柱拐柱收爛攤

記者黃哲民／台北報導

新北1名陳姓男子無照騎機車又拒絕酒測，連同其他罰單共欠10萬餘元置之不理，被移送行政執行署新北分署強制執行，名下房子遭查封登記仍不為所動，新北分署日前登門貼封條，驚動陳母拄著柺杖來關心，表示真的很丟臉，今更要陳男的大嫂幫忙付清罰單讓房子解封，但陳男不久前中風又離家出走，目前行蹤不明。

▲▼新北陳男欠10萬餘元罰單置之不理又失聯，名下房產被貼封條驚動老母代為收拾爛攤 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北陳姓男子欠10萬餘元罰單置之不理又失聯，名下房產被貼封條驚動老母叫長媳代為繳清收拾爛攤。（圖／行政執行署新北分署提供）

現年51歲的陳男家住新北市三重區，2018年12月2日下午4時許，陳男無照騎機車被警員攔檢查獲，他拒做酒測，被開了1張9萬元的拒測罰單，陳男置之不理，之後又因沒接受道安講習3次、無照駕駛1次，還有不依標誌標線轉彎或變換車道等違規，另被裁罰1萬5300元，同樣放著不管。

▲▼新北陳男欠10萬餘元罰單置之不理又失聯，名下房產被貼封條驚動老母代為收拾爛攤 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北陳姓男子欠10萬餘元罰單置之不理又失聯，名下房產被貼查封封條。（圖／行政執行署新北分署提供）

陳男所欠10萬餘元罰單從2019年9月起，陸續被移送新北分署強制執行，新北分署2020年5月囑託地政機關將陳男名下在三重區的1間房子辦理查封登記，陳男接獲通知，還是不為所動，新北分署因此在今年（2022年）1月14日登門貼封條。

住在附近的陳母聞訊，拄著柺杖趕來現場關心，向行政執行官訴苦表示，陳男排行老么、至今單身，他經常酒駕挨罰，家人已多次替他擦屁股代繳罰單、深感困擾，沒想到陳男不久前中風、行動不便也無法工作，竟還離家出走，目前不知下落。

▲▼新北陳男欠10萬餘元罰單置之不理又失聯，名下房產被貼封條驚動老母代為收拾爛攤 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北陳姓男子欠10萬餘元罰單置之不理又失聯，名下房產被貼封條，驚動老母（左）到場訴苦，直說丟臉。（圖／行政執行署新北分署提供）

由於被貼封條的房子租給房客使用，陳母直呼很丟臉，且她在附近住了60多年，不希望街坊鄰居看見，當下催促行政執行官趕快貼完封條趕快離開，今天下午更叫陳男的大嫂到新北分署繳清陳男所欠罰單。

新北分署幫查陳男後續已無欠繳稅費案件，房子可拆封條並塗銷查封登記，陳男的大嫂才鬆了一口氣。新北分署呼籲民眾切勿酒駕，若受裁罰也應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭強制執行，並殃及家人。

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