3縣市大雨！今水氣最多全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有許多水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，今天（18日）是近期水氣最多的一天，北部、東半部有短暫雨，中南部也有局部降雨；另外，周日鋒面接近、下周一鋒面通過。

氣象局今晨對基隆市、新北市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象局也對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市石門的13.5度。趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周一到今天是近期水氣最多的時間，今北部、東半部有短暫雨，其中東北部和基隆北海岸要注意局部大雨，中南部也有局部降雨。

趙竑說，今到周四冷空氣影響，各地低溫14-16度，白天在中部以北及宜蘭、花蓮高溫回升不明顯；周三前3000公尺以上高山若水氣和溫度有配合，有機會下雪。

趙竑分析，周三、周四水氣稍減少，但東半部雨勢廣泛一些、空檔少，北部有局部短暫雨，中南部降雨則侷限在山區；周五、周六冷空氣稍減弱，但華南雲雨區持續東移，水氣比周三、周四多，北部、東半部有短暫雨，中部和南部山區有局部短暫雨。

趙竑表示，周日鋒面接近、下周一鋒面通過，隨後是冷空氣增強，目前預報是東北季風等級，北部、東半部有短暫雨，中部和南部山區有局部短暫雨。