今明「全台有雨」水氣最多　下波再變天時間曝

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，今天（17日）、周二（18日）水氣較多，東北季風加上華南雲雨區東移影響，北部、東半部降雨最明顯，中南部也偶有局部短暫雨；周五、周六冷空氣減弱，但下波水氣影響。

氣象局今晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今下午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今晨至上午嘉義以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，請注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這波冷空氣沒那麼強，主要是中部以北高溫下降，北部16-19度，中部20-25度，南部沒影響仍有26-27度；夜間清晨各地低溫15、16度，北部周三至周五來到14、15度。

官欣平說，今到周四東北季風加上華南雲雨區東移影響，其中今和周二水氣較多，除迎風面北部、東半部降雨最明顯，中南部也偶有局部短暫雨；周三、周四水氣較少，北部、東半部短暫雨為主，中南部降雨偏山區。

官欣平表示，周五、周六冷空氣減弱，北部高溫回到21至24度，但是下波水氣影響，北部、東半部和中部及南部山區有雨，但仍以迎風面北東最明顯，其次中部、再來南部山區；周日下波鋒面報到，降雨類似、水氣差不多。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

