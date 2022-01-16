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快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

記者陳俊宏／台北報導

東加王國鄰近的海底火山噴發，所引發的海嘯15日深夜起陸續抵達日本沿岸，目前日本已觀測到1.2公尺高的海嘯波。至於鄰近的台灣是否可能受到影響？中央氣象局今天（16日）凌晨表示，初步並未觀測到明顯海嘯波訊號，後續將持續監測。

▼日本發海嘯警報，居民深夜開車逃難。（圖／翻攝推特）

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▲▼東加海底火山爆發！日本深夜發布海嘯警報　最高恐3公尺。（圖／翻攝自推特）

日本氣象廳今晨對岩手縣、奄美群島發布「海嘯警報」，預估高度3公尺，另對多個縣市發布「海嘯注意報」，可能出現1公尺高的水位。

▼日本氣象廳發布海嘯警報。（點圖可放大／翻攝日本氣象廳網站）

海嘯警報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

海嘯警報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

根據日本氣象廳觀測，奄美大島15日深夜11時55分出現1.2公尺高的海嘯波。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提醒，宜蘭、基隆、台北、花蓮、台東、蘭嶼、綠島等是否會有海嘯威脅，仍需持續監視，危機尚未解除之前，務必提高警覺，尤其是今清晨至上午。

對此，氣象局地震測報中心指出，根據太平洋海嘯警報中心資訊，台灣時間1月15日12時26分，在西經175.40度、南緯20.50度發生海底火山爆發事件，引發海嘯影響周遭地區；經本局檢視台灣沿海潮位站資訊，本次事件初步並未觀測到明顯海嘯波訊號，後續將持續監測並視需要適時更新資訊。

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