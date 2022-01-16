把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

▲鋒面水氣將逐漸接近。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（16日）提醒，北部朋友還沒有洗曬衣服，或曬夠陽光的朋友，快把握最後幾個小時；下午開始鋒面逐漸接近北台灣，預估深夜可能就會有短暫雨逐步發展，本周北部、東半部偏濕涼。

中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新竹縣關西的10.1度。氣象局說，清晨各地低溫約13至17度，高溫方面，預測北部、東北部及東部可以回升到20至22度，中南部及東南部為24至28度；至於降雨方面，主要在大台北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，周一鋒面通過及東北季風增強，周二至周四東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區影響，水氣較多，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局指出，周五、周六東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略為上升，但各地早晚仍涼；華南雲雨區東移持續影響，水氣增多，除迎風面北部及東半部地區有短暫雨之外，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

彭啟明在臉書說，這兩天沒那麼冷了，目前有道鋒面正在中國南方發展中，今天下午開始逐漸接近北台灣，預估深夜可能就會有短暫雨逐步發展；周一鋒面通過，後面東北風隨後報到，北部再轉濕涼天氣，本周北部、東半部偏濕涼，但不會像前幾天那麼乾冷。

彭啟明提醒，北部朋友還沒有洗曬衣服，或曬夠陽光的朋友，快把握最後幾個小時；再下周就是過年前一周，有機會較冷一點，但程度仍有待觀察。