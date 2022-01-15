14縣市低溫特報！今起回暖溫差大　下週濕涼雨勢明顯連四天

▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到「輻射冷卻」作用影響，截至05：46為止，今（15日）晨最低溫在花蓮鯉魚潭10.3度。氣象局針對全台14縣市發佈低溫特報。白天起氣溫明顯回升，全台高溫超過20度，下週一鋒面接近，北台灣濕涼有雨，將持續到週四。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今起氣溫明顯回升；各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。氣溫：北部12至23度，中部12至26度，南部12至27度，東部11至24度；各地日夜溫差大。明(16)日天氣續回暖；西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。

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▲今起氣溫明顯回升，各地晴時多雲。

最新模式模擬顯示，下週一(17日)「鋒面」接近，北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫降。下週二、三(18、19日)「鋒面」通過及「東北季風」南下，北部及東半部轉有局部雨，北台濕涼，中南部舒適早晚涼。

下週四(20日)「東北季風」再增強，北台濕涼微冷，北部及及東半部有局部短暫雨，中南部舒適早晚涼。下週五(21日)轉東南風，天氣回暖，西晴東偶雨，晨間易有霧。模式模擬，這波「東北季風」挾帶的冷空氣不強，伴隨降雨的範圍則還在調整，下週二、三有向中部擴展的機率，應繼續觀察。

▼今(15日)晨4：20紅外線色調強化雲圖(左圖)顯示，台灣上空有零散的中低雲。4：30雷達回波合成圖(中圖)顯示，中部以北有中低雲內的弱回波；僅桃園、新北沿海觀測到零星微量飄雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）