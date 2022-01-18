懷胎7月人妻見10字訊息　抓包老公婚前劈腿「揪拍性愛片」

記者黃翊婷／綜合報導

台南張姓女子與青梅竹馬陳姓男子交往7年，去年3月奉子成婚，沒想到孩子還沒生下來，就因為一句「臭傢伙我想抱著你睡覺」抓包丈夫婚前劈腿，不僅與施姓小三互稱老公、老婆，甚至相約拍攝性愛影片，讓她氣到提告求償100萬元。不過，後來張女對丈夫撤告，台南地院僅判施女應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲懷孕7個月的張女抓包丈夫婚前就已經劈腿。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關）

張女在判決書中主張，和陳男是青梅竹馬，從學生時期開始交往，時間長達7年，2020年12月發現懷孕，2021年3月結婚，沒想到結婚2個月後，某一天她使用丈夫的手機時突然跳出一條訊息，點開一看，竟然是施女傳訊息給丈夫，內容包含「臭傢伙我想抱著你睡覺」等曖昧語句，這才驚覺遭到背叛，找丈夫理論得到的答案是「如果不是因為妳懷有身孕，我早就與妳離婚」。

更讓張女難過的是，夫妻倆大吵一架後，丈夫就藉故離家，丟下懷孕7個月的她，跑去與施女同住旅社過夜；她透過臉書Messenger抓包丈夫和施女平時不僅會以老公、老婆互稱，甚至曾邀約一起拍攝性愛影片。然而，事情到此還未結束，2021年6月施女用陳男的LINE傳訊息給張女，劈頭就是一句「離一離去找真正的人生」，讓她大受打擊，胎盤一度劇烈收縮，精神、身體都飽受折磨，最終決定提告求償100萬元。

對此，施女坦言，2020年11月至2021年9月間的確曾和陳男交往，而張女是在2021年3月奉子成婚，可見她與陳男是在婚前確立交往關係，「他們結婚前感情不睦，兩人奉子成婚後，張女為了讓孩子生下來有父親，和陳男結婚前已經約定，婚後不會干涉男方的感情生活，要跟誰在一起都不會去管」、「張女婚前就已經知道我們正在交往」。

▲施女承認在陳男結婚之後，兩人仍維持情侶關係。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

台南地院法官調閱陳男與施女之間的聊天內容，兩人對話親密，施女還曾傳送多組內衣照片，請陳男幫忙挑選，並詢問對方是否喜歡，行為已經超越一般朋友的交往範疇，縱使兩人是在婚前交往，但她後來明知男方已婚、張女懷有身孕，仍執意繼續進行不正當的交往，種種行為對張女的婚姻與家庭圓滿有嚴重破壞，張女依法有權提告求償。

由於張女後來對陳男撤告，法官表示，綜觀整起事件，陳男應負擔7成的責任，施女應負擔3成，張女得請求20萬元的精神慰撫金，依此推算，最終僅判施女應賠償6萬元，全案仍可上訴。