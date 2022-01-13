婆婆揭「18年媳婦有結過婚」　人夫怒告妻、岳父母求償百萬吞敗

▲蘇姓人夫透過母親知道原來妻子有結婚紀錄，怒告妻子與岳父母並求償100萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市夫妻結婚18年，某日軍職人夫母親請領戶籍騰本，意外發現媳婦有結過婚紀錄，立刻告訴兒子。遭追問的人妻則解釋與前夫結婚是為了取得貸款紀錄，才會結婚，人夫不信，逼妻子交出前夫聯繫方式，但妻子不斷發誓，他仍不信，更認為妻子以外遇方式誘使2人結婚，毫無婚姻忠誠可言，因此怒向妻子及岳父母提告請求損害賠償100萬。

人夫阿正（化名）主張，他與妻子小琳（化名）在2002年結婚，仍是夫妻關係，但從自己母親申請的戶籍謄本發現，小琳在1997年8月22日與前夫離婚，但小琳卻隱瞞已婚身分，從1996年11月與他交往，多次外出發生性行為，又在2020年9月18日發現小琳竟與前夫有對話。他憤而向小琳求證，但妻子解釋，因辦理貸款需求，才與前夫假結婚，取得貸款資格，他不信，要求妻子交出前夫聯絡方式，但小琳一再發誓是事實，人夫認為自己在部隊服務根本無法求證。

怒火中燒的阿正聯繫妻子前夫後，求證當時的妻子確實以外遇方式交往，而岳父母也協助自己女兒長期隱瞞，侵害他結婚的意思自由，導致他精神受創前往精神科就醫，因此在去年2月提出訴訟，請求妻、岳父母應賠償他精神撫慰金100萬元。

▼阿正知道結婚18年妻子竟有結過婚，竟怒提告求償。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

小琳出庭解釋，他在1997年8月22日就已經和張姓前夫離婚，且否認是外遇才跟阿正交往，而且他與阿正從交往多年才在2002年決定攜手結婚，因此與他1997年就跟前夫離婚，兩者根本沒有關聯姓，強調阿正與她結婚與否，都跟前段婚姻無關也對婚姻沒有影響，故認阿正配偶權未受侵害，小琳也認為從與前夫離婚到阿正提出訴訟，都已經超過23年，因此主張時效已過。

法官認為2人認識到交往，期間長達5年，足見雙方因建立感情而互訂終身，難認阿正有因為妻子隱匿不實才陷於錯誤而結婚，況且，現今市民法律是奠基在個人自由基礎之上，重視性別平等、性別平權以及婚姻自由，結婚的一方在結婚時，另一方是否曾經經歷過前段婚姻，是個人選擇，顯然非個人結婚條件，即使阿正主張小琳在結婚前未主動告知有離婚情勢，也難認小琳有侵害阿正的結婚自由或配偶權，而賠償請求權也超過時間而消滅。

至於，阿正請求岳父、母連帶賠償，法官則認為，當時阿正與小琳都是成年人，基於自由意願結婚，岳父、母在法律上並無阿正所指需善盡告知小琳是否有過前婚姻義務，何況小琳是否曾經經歷前段婚姻，是她個人自由的選擇與經歷，並非個人結婚條件、資格，縱使岳父、母有阿正主張婚後持續隱瞞，也難認有侵害他權益情形。

士林地方法院民事庭認阿正請求妻、岳父、母共同賠償精神撫慰金100萬元，為無理由，予以駁回。全案20日可上訴。