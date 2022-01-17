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社會 社會焦點 保障人權

人妻夢到全家燒金紙　揪小王同天離婚「1張紙條曝姦情」

記者黃翊婷／綜合報導

台南徐姓人妻婚後外遇，並在懷孕期間夢到全家相聚燒金紙，因此委託戀人蔡姓男子入廟求籤解夢，寫下腹中子之父為蔡男的紙條，事後被陳姓丈夫抓包，兩人遭提告求償100萬元。台南地院法官發現，徐、蔡兩人竟然還在同一天各自與另一半離婚，時間點太過巧合，加上其他證據明確，最終判徐女應賠償25萬元，蔡男免賠，全案仍可上訴。

▲▼拜拜,拜神,燒金,金紙,廟宇,信仰,傳統。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐女夢到全家燒金紙，託蔡男到廟裡求籤解夢。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

陳男在判決書中主張，和徐女是在2020年11月登記結婚，2021年9月離婚，婚姻關係存續期間，妻子與蔡男發生婚外情，自2021年5月到8月，他們一共去過5次摩鐵，還曾相約吃飯、逛百貨公司、出遊，拍照如同情侶般頭靠頭緊密依偎，男方甚至在通訊軟體內以「寶貝」相稱，並討論到懷孕期間不能抽菸、喝酒等話題。

更讓陳男無法接受的是，2021年8月徐女隱瞞懷孕一事，多次前往醫院產檢，還託人到廟裡求籤解夢，寫下「孫女徐XX夢見全家相聚燒金紙，因有身孕不便入廟，託腹中子之父蔡XX代替詢問求解」的紙條，兩人的行為明顯已經侵害到他的配偶權，而且情節重大，讓他身心受到極大的痛苦，因此決定提告求償100萬元。

對於上述指控，徐女辯稱自己從未照過胎兒超音波照片，也沒有寫過求神問卜的紙條，雖然的確曾與蔡男出遊、用餐，但親密行為都是在離婚之後才發生的，對方真的不知道她曾有過婚姻關係；至於陳男出示的親密照片等「證據」，都是私自從她的手機下載，並且經過修改，就算她確實有侵害配偶權的行為，求償100萬元實在太多了，她還得負擔貸款和扶養費用，根本無法支付。

蔡男也表示，直到收到起訴狀，他才知道徐女與陳男有過婚姻關係。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲徐女堅稱是在離婚之後才與蔡男發生親密行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

不過，台南地院法官審理後發現，徐女和蔡男是在同一天各自與另一半離婚，時間點太過巧合；另外，關於胎兒超音波照片，左上角明確記載徐女的名字和出生年月日，由產檢日期往回推算，受孕日確實是在她與陳男的婚姻關係存續期間。

法官接著說，徐女指控陳男出示的照片、影片等證據都是經過修改的，卻又不肯拿出實際的原始檔案以供比對，有違常情，最終不採信她的說詞，裁定應賠償25萬元較為適當；蔡男則因為不知情獲判免賠，全案仍可上訴。

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