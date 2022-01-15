物流司機愛上老闆娘「我中了妳的毒」　人夫綠炸怒求償60萬

▲桃園一名人夫發現老婆外遇物流司機，怒向司機求償60萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名物流公司的老闆發現老婆竟外遇物流司機！2人不僅互傳曖昧簡訊，幾乎每日熱線，司機還天天傳「我發現我中妳的毒了」、「想妳了」、「無時無刻都想要抱妳」等露骨簡訊，讓人夫氣炸，怒向司機求償60萬元。桃園地院審理後，判司機須賠償人夫15萬元。

這家物流公司老闆與妻子於2003年結婚，妻子主要負責協助相關業務處理，2人育有3名子女，原婚姻關係美滿，未料人夫卻2020年8月發現老婆竟外遇貨運司機，2人幾乎天天熱線，司機還數度傳訊息向老婆表示「開始想我們的家了」、「在妳身邊很有安全感」、「親愛的早安」、「想妳了」、「無時無刻都要抱妳」、「我發現我中了妳的毒了」等語，讓人夫深感綠炸，怒向司機求償60萬元。

庭審時，司機向法官喊冤，強調他和人妻並無不正當男女關係，會傳訊息關心人妻，也都是因為老闆會打老婆，才會出言關心，他是基於關懷、安慰心態，才會傳送相關對話給人妻等語。

桃園地院勘驗司機漢人妻的對話紀錄後發現，司機確實有對人妻傳送相關曖昧簡訊，認為2人互相調情傳達愛意、頻繁聯絡，而司機和人妻的通話時間甚至不分白天晚上，時間往往長達數小時，認為此舉與一般普通朋友、同事間之正常往來情形迴異，何況一般普通朋友、同事更不會在夜間甚至深夜、凌晨，多次傳訊息給對方，干擾對方作息，顯示彼此間的交往已相當親暱，已逾越一般交友分際，至於司機主張人妻已向法院聲請保護令等事，法官認為僅能證明人妻和人夫2人間的婚姻關係已出現破綻，與司機是否有侵害到人夫配偶權無關，判司機須賠償人夫15萬元為適當。