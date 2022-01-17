老媽被洗腦噴500「喝消毒水保命」　邪門組織曝光！網氣發抖

▲長輩被假訊息洗腦。（圖／翻攝自巴哈姆特，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友震驚表示，父母被加進某個奇怪群組後，裡面就不斷傳播假訊息，宣稱「可用CDS保命」，甚至出現購賣連結。眼看長輩們被各種密密麻麻的英文資訊蒙騙，他趕緊破除騙局，同時也苦勸「請大家多多關心自己的爸爸媽媽，多多跟他們聊聊天。」

網友在論壇「巴哈姆特」開門見山提到，「這世界竟有人在教大家，喝二氧化氯的稀溶液當萬能藥，治百病跟癌症！」上周末，他的母親突然在家庭群組拋出化學問題，「2個氧1個氯可以是什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，他立刻解答，「漂白水、消毒水原料。」原以為最近疫情升溫，母親想買來防疫，怎料對方脫口直呼，「我們XXXX，稀釋要我們喝，說解疫苗的毒。」「還說上CDS網站，那是什麼？」「怎麼辦，我喝了耶」

這番話讓他震驚不已，不禁大喊「這玩意有毒耶，喝X小。」緊接著除了科普二氧化氯是什麼，也不斷提醒老媽多喝水。

後來母親曬出截圖，表示CDS是一個Line群組，結果他一看瞬間吐血，「居然有一個600多人的群組，像發瘋似的狂喝二氧化氯？靠北，CDS就是二氧化氯水溶液的簡稱。」

不僅如此，該群組還狂貼一堆假訊息，甚至呼籲成員不要打疫苗和PCR；更氣人的是，甚至還有購買連結，原po不禁搖頭，「居然有人利用普遍大眾不知道的這些知識來騙人，以達到自己的某種利益，重點是他附上的購買網頁，還有一大堆資訊告訴你有毒，哭啊...還有600多個人花20鎂（約台幣550元）買消毒水來喝。」

po文引爆熱論，大票網友看完也怕爆直呼，「X好可怕」、「生科仔看到PCR那段暴怒，希望你家人平安無事，這種垃圾師父真的7414」、「報警了吧，有夠離譜」、「哪來的宗教猴子」。

另外，台大教授葉丙成也在臉書轉發貼文，驚呼「這真的是太扯、太可怕了！趕快關心你家的長輩，是不是跟著人家有去買消毒水來稀釋泡著喝。竟然就因為一個來路不明的群組，好幾百個人就花錢去買漂白水來喝。這真的是匪夷所思！還疫苗裡有石墨烯、喝稀釋漂白水可以清除咧，這麼扯的說法竟然也有人信！ 」