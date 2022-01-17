快訊／北市公布亞東確診護理師足跡　曾逛科教館「粉紅豬小妹展」

▲確診者案17967足跡圖。（點圖可放大／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市士林區科教館、兒童新樂園因有確診者（案17967）足跡，因此科教館7樓特展區暫停開放3天，兒童新樂園美食街也暫停開放3天，直至20日恢復營運。台北市政府17日下午公布詳細足跡，為13日上午10時到科教館7樓粉紅豬小妹玩樂日互動特展，中午12時到兒童新樂園，並且在下午1時赴美食街用餐。

國立台灣科學教育館16日晚間表示，因接獲衛生局通知，有確診新冠肺炎民眾於13日參觀本館7樓，因此17日本館將進行全面清消，7樓特展暫停開放3日，預計於20日恢復營運。而台北市衛生局向《東森新媒體ETtoday》回應，科教館與兒童新樂園接獲通知，有指揮中心尚未公布的新案到過，且並非台北市確診者，待17日中央公布後告知。

台北市衛生局17日下午公布案17967足跡，個案於1月13日上午10時到科教館，參觀7樓的粉紅豬小妹玩樂日互動特展，並於12時到鄰近的兒童新樂園，並在下午1時於美食街用餐，直至下午2時10分到科教館地下3樓停車場。

關於案17967，為指揮中心17日公布的新北市個案，為一名亞東醫院護理師，且非專責病房人員，該名護理師15日晚間6時在家快篩陽性，立即通報並送醫採檢、治療，並沒有再返回工作崗位。