亞東護理師到過科教館、兒童新樂園　北市急篩國小校外教學834人

記者袁茵／台北報導

新北市亞東醫院一名非專責病房護理師（案17967）確診，台北市衛生局17日公布相關足跡，個案曾於13日到過科教館、兒童新樂園，並於兒童新樂園美食街用餐。台北市副市長黃珊珊表示，因為當天有很多國小到此處校外教學，目前將採檢5所學校，共834人。

案17967為指揮中心17日公布的新北市個案，是一名亞東醫院護理師，且非專責病房人員，該名護理師15日晚間6時在家快篩陽性，立即通報並送醫採檢、治療，並沒有再返回工作崗位。

黃珊珊17日出席台北市防疫記者會時說明，案17967是33歲左右女性，為新北市個案，目前感染源不明，家中有2名小孩，由個案自己照顧、沒有托育。

黃珊珊提及，案17967目前在台北市的足跡，主要是因為帶小孩到北市遊玩，包括1月13日上午10時至12時至科教館7樓，參加粉紅豬小妹玩樂日互動特展，以及下午到兒童新樂園和美食街，並且最後回到科教館地下3樓停車場。

黃珊珊說，確診個案經過的場域，當天有非常多台北市國小於此校外教學，所以目前正在做相關採檢，一共採檢5所學校，共834人。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▼確診者案17967足跡圖。（點圖可放大／北市府提供）

▼有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供）