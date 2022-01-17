快訊／北市疫苗系統比中央早開　柯文哲：名嘴為黑而黑「不可取」

記者袁茵／台北報導

面對第三劑疫苗需求，台北市於1月3日開啟預約系統，並實施每週一、二預約、下週施打制度；但中央直至15日才重啟1922預約平台，因此台北市未加入中央第19期疫苗預約，此舉卻引來部分民眾質疑。台北市長柯文哲17日批評，名嘴為黑而黑，「實在不可取。」

柯文哲17日下午出席台北市防疫記者會，並且說明台北市與中央疫苗預約系統時程。柯文哲表示，台北市政府於2021年將台北市疫苗系統上線，但後來中央有自己的版本，而一個國家不該有2個系統，因此北市就收起來，但「一開始還好，用到後面就很怪，不曉得為什麼預約率越來越低。」有時候預約率僅20％，造成很多醫院抱怨，後來疫情趨緩後，中央將1922平台收掉。

柯文哲提及，但台北市於1月將過去的疫苗系統拿出來使用，中央在1月7日突然說第三劑間隔3個月即可接種，因此台北市於1月8日加開一次，並準備了8萬預約量能，提供民眾10日至16日施打。就在北市於10、11和14日開啟第二波預約時，中央也開啟1922平台，但「因為（北市）預約比中央早，所以這週中央1922平台就沒有北市。」

柯文哲批評，「很多名嘴總是要黑我們，說什麼我們不參加。」但北市並非不參加，而是因為台北市系統比中央還早開，但未來也會交由中央處理。

最後，柯文哲強調，「不要為了黑我們，而故意去黑我們，這實在是受不了。有時候我會罵人，因為我知道在主觀認知上，我認為應該要這樣，但你們沒有照這樣做，我發現那些名嘴在黑我們時，也不知道事實真相，就是為了黑我們而黑我們，這實在不可取。」

▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）