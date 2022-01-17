新舊任宜縣警察局長交接　高雄港務警總隊長林新晃走馬上任

▲高雄港務警總隊長林新晃接任宜縣警察局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局新舊任局長17日進行交接，新任局長由高雄港務警察總隊總隊長林新晃接任，卸任局長廖材楨調派北市警察局督察長。

新任宜縣警局局長林新晃，中央警官學校正科48期行政警察學系畢業、國立高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所碩士畢業，曾任職高雄市政府警察局鼓山、三民第一、新興分局副分局長、專員、公共關係室主任、鼓山、前鎮分局分局長及內政部警政署高雄港務警察總隊總隊長等重要職務，任警職年資達38年，學、經歷豐富，職務歷練完整，品德操守及工作能力深獲肯定。

宜縣警局表示，卸任局長廖材楨在任期1年期間，積極提升員警福利並致力於交通、治安及防疫等工作。交通方面，於連續假期交通疏導工作中，透過成立交通應變中心及快打機制，針對壅塞路段採取即時反應、快速到達等疏導作為，維護用路人行車正義。

治安方面，緝獲毒品藥頭168人、查獲詐欺集團計12件150人、詐欺機房2件、執行治平專案14件，檢肅幫派首要及成員共計107人到案，另查獲非法槍枝33支，任內18件暴力犯罪，平均3日內迅速偵破。110年全般刑案破獲率95.9％，提升6.4％、竊盜案破獲率97.4％，提升13.5％、詐欺案破獲率91.6％，提升14.9％，暴力犯罪破獲率100％，發生數減少42％。

各項指標治安數據相較2020年均有大幅提升，績效卓著。防疫方面，配合縣政府執行相關防疫措施，計取締未戴口罩1,665件、違反公告管制措施56件、查處假訊息14件16人及辦理疫調查明確診者足跡59件，使防疫工作得以順利推動。