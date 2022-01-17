　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新舊任宜縣警察局長交接　高雄港務警總隊長林新晃走馬上任

▲▼高雄港務警總隊長林新晃接任宜縣警察局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲高雄港務警總隊長林新晃接任宜縣警察局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局新舊任局長17日進行交接，新任局長由高雄港務警察總隊總隊長林新晃接任，卸任局長廖材楨調派北市警察局督察長。

▲▼高雄港務警總隊長林新晃接任宜縣警察局長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

新任宜縣警局局長林新晃，中央警官學校正科48期行政警察學系畢業、國立高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所碩士畢業，曾任職高雄市政府警察局鼓山、三民第一、新興分局副分局長、專員、公共關係室主任、鼓山、前鎮分局分局長及內政部警政署高雄港務警察總隊總隊長等重要職務，任警職年資達38年，學、經歷豐富，職務歷練完整，品德操守及工作能力深獲肯定。

宜縣警局表示，卸任局長廖材楨在任期1年期間，積極提升員警福利並致力於交通、治安及防疫等工作。交通方面，於連續假期交通疏導工作中，透過成立交通應變中心及快打機制，針對壅塞路段採取即時反應、快速到達等疏導作為，維護用路人行車正義。

治安方面，緝獲毒品藥頭168人、查獲詐欺集團計12件150人、詐欺機房2件、執行治平專案14件，檢肅幫派首要及成員共計107人到案，另查獲非法槍枝33支，任內18件暴力犯罪，平均3日內迅速偵破。110年全般刑案破獲率95.9％，提升6.4％、竊盜案破獲率97.4％，提升13.5％、詐欺案破獲率91.6％，提升14.9％，暴力犯罪破獲率100％，發生數減少42％。

各項指標治安數據相較2020年均有大幅提升，績效卓著。防疫方面，配合縣政府執行相關防疫措施，計取締未戴口罩1,665件、違反公告管制措施56件、查處假訊息14件16人及辦理疫調查明確診者足跡59件，使防疫工作得以順利推動。

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
快訊／1.64億元被領走！　台彩最後一刻改口了
染Omicron病毒5大症狀曝！　太像普通感冒
酒駕衝進機車道！　前新市區長媳婦慘遭撞死
失聯38天找到了！台東轆轆溫泉2男遺體卡石縫
啦啦隊女神激戰一半…男友突開視訊！瞄到對象傻眼：把我放旁邊乾
Sandy才買新房「吳宗憲買樓上」哭了！　爸提1要求怕爆
仁寶確診再+1！已3員工染疫　緊急停工7天
陳時中稱妻打嘸高端　柯文哲反酸：粗暴言論大可不必

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新舊任宜縣警察局長交接　高雄港務警總隊長林新晃走馬上任

地下儲槽自主監測系統線上申報　台東環保局：1月底完成以免受罰

清洗收納更便利　南消各分隊均配發1組消防水帶清洗收納機

專長神經醫學、老年醫學　林太仁到偏鄉照顧長輩

南投縣茶商公會冬茶競賽頒獎　4位特等茶王+冬片製茶冠軍出爐

拚農工大縣　嘉義縣加碼青年留返鄉打造農村新價值

法鼓山除夕撞鐘開放觀禮　雙手合十祈福取代拉繩撞鐘

視察長者第3劑集中施打情形　林右昌感謝慈濟貼心服務

南投玩很大12周累計163萬筆登錄　瑞龍瀑布園區景觀台26日開幕

台南市警局高階警官聯合交接 　張樹德等19位警官就任新職

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

西堤+6！CDC防疫人員也確診　陳時中曝北北基桃WFH可能性

新舊任宜縣警察局長交接　高雄港務警總隊長林新晃走馬上任

地下儲槽自主監測系統線上申報　台東環保局：1月底完成以免受罰

清洗收納更便利　南消各分隊均配發1組消防水帶清洗收納機

專長神經醫學、老年醫學　林太仁到偏鄉照顧長輩

南投縣茶商公會冬茶競賽頒獎　4位特等茶王+冬片製茶冠軍出爐

拚農工大縣　嘉義縣加碼青年留返鄉打造農村新價值

法鼓山除夕撞鐘開放觀禮　雙手合十祈福取代拉繩撞鐘

視察長者第3劑集中施打情形　林右昌感謝慈濟貼心服務

南投玩很大12周累計163萬筆登錄　瑞龍瀑布園區景觀台26日開幕

台南市警局高階警官聯合交接 　張樹德等19位警官就任新職

看懂「西堤3天一輪」群聚關係圖！33人確診「最小僅1歲」

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵：氣到快咬到肺

38歲楊子儀自嘲「肉體不行」　米可白拍照臉歪被抓：肉毒沒打好！

郭婷筠開唱密謀驚喜慶生　台下老公一看...激動哭了！

Ella新節目睽違半年開工「再不錄影我會生第二胎」

客廳風水6禁忌！「放屏風未必好」你家的客廳中標了嗎？

東加火山爆發後「訊號中斷」近40小時　紐西蘭派軍機偵察

《殭屍校園》5指標紅燈比《魷魚遊戲》還多！韓審議禁止青少年觀看

黃少祺打第3劑「挽袖露臂照」讓粉絲瘋了！網high：醫護人員心花開

台商拿陸資替韓國瑜拉票被判刑　韓國瑜辦公室：他不知情

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

地方熱門新聞

師生確診足跡曝　手搖店超市停業1天

確診學生曾去吃壽司　新竹巨城提早打烊

做工行善團2日趕工助南投女童圓夢

南崁交流道1/26起新管制！

快訊／國1台南段2車撞成火球

基隆市區2座地下道大改造　變身明亮藝文空間

台南莫德納疫苗接種踴躍即將用罄

歸仁警強力執法違規改裝車勿上路

台東獨居翁門前餐食未動　休假警報案救一命

桃園社區採檢站　累計採檢28453人

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

假日封鎖性路檢 桃警開罰39件

巡田水不慎跌落溝　苗栗翁卡溝待救

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

更多熱門

相關新聞

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

快訊／曾到宜蘭玩2天！西堤工讀生同學足跡曝光

聯邦銀行健行分行群聚染疫延燒至西堤牛排、中壢高商以及東興國中2校，今（15日）再增6例本土，分別是3名學生、3名顧客。其中，西堤牛排工讀生在中壢高商的同學（案17882）曾在1月8日、9日宜蘭遊玩，分別在羅東、五結留下足跡。

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

宜蘭土地弊案　縣長林姿妙複訊險跌倒

宜縣府涉土地弊案　神秘婦遮臉躲鏡頭

宜縣府涉土地弊案　神秘婦遮臉躲鏡頭

廉政署搜查宜蘭地政處　引外界關注

廉政署搜查宜蘭地政處　引外界關注

關鍵字：

宜蘭林新晃宜縣警察局長

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面