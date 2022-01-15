快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」足跡曝！曾到觀光工廠、諾貝爾奶凍

▲西堤牛排工讀生在中壢高商的同學確診，曾在8日、9日到宜蘭。（圖／翻攝宜蘭縣政府衛生局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

聯邦銀行健行分行群聚染疫延燒至西堤牛排、中壢高商以及東興國中2校，今（15日）再增6例本土，分別是3名學生、3名顧客。其中，西堤牛排工讀生在中壢高商的同學（案17882）曾在1月8日、9日宜蘭遊玩，分別在羅東、五結留下足跡。

宜蘭縣衛生局表示，案17882號曾於1月8日來拜訪宜蘭親戚，並於當天晚上6時至7時30分至歐林鐵板燒-羅東分店（羅東鎮興東路280號）用餐。另於1月9日上午去過五結紅麵線（五結鄉五結中路1段516號）、當日下午去過諾貝爾奶凍-羅東店（羅東鎮公正路188號）及羅東鎮農會養生文化觀光工廠（羅東鎮倉前路14號）。衛生局已將個案的4位親戚匡列為居家隔離對象，目前初步採檢的報告為陰性，相關單位已完成消毒工作。

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▲宜蘭縣衛生局呼籲民眾儘速接種疫苗。（圖／翻攝宜蘭縣政府衛生局）

另為因應國內本土疫情升溫，須儘速提高疫苗接種率，目前宜蘭縣內已設置多處快打站，為民眾接種COVID-19疫苗；並另提供民眾於各合約醫療院所或衛生所預約接種。

中央也於今日開放COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑。如已於合約醫療院所或衛生所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

宜蘭縣衛生局呼籲，Omicron變異株來勢洶洶，民眾應落實手部衛生、保持咳嗽禮節、以及佩戴口罩等個人防護措施。同時持續落實實名（聯）制，減少不必要移動及活動，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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