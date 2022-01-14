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宜縣長林姿妙涉弊「狼狽複訊」險跌倒　建設處代理處長聲押

記者游芳男、黃翊婷／宜蘭報導

宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員涉嫌土地開發弊案，昨日（13日）宜蘭地檢署指揮法務部廉政署進行搜索。宜蘭縣長林姿妙等相關人員被約談，林在14日凌晨4時45分抵達宜蘭地檢署複訊，下車時一度腳步不穩，險些跌倒，走路似乎還要人攙扶，旁人關心「縣長還好吧？」她語氣微弱地說「好」，對於其他問題皆不發一語。宜蘭建設處代理處長吳朝琴涉貪汙治罪條例，檢方已向法院聲請羈押禁見。

宜蘭爆土地弊案（圖／記者游芳男攝）

▲林姿妙凌晨4時45分抵達宜蘭地檢署進行複訊。（圖／記者游芳男攝，下同）

這起羅東土地開發弊案違反貪汙治罪條例，涉及層面廣泛，包括人事聘用、教師徵選、土方與重劃案等，但由於案件仍在偵辦中，檢方尚未對外曝光細節，但一次大動作搜索鎮公所、官邸、住家等30個地點實屬罕見，也不難窺見案件規模之大。

▲▼前議員劉石純涉及偽造文書10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

▲前議員劉石純（左）涉及偽造文書10萬元交保。（圖／記者游芳男翻攝）

縣長林姿妙、地政處長楊崇明、羅東鎮長吳秋齡等人13日被帶回廉政署約談，接著陸續被送到宜蘭地檢署複訊。經過漏夜調查，目前有1名林姓男子涉偽造文書以10萬元交保；宜蘭地政處長楊崇明涉貪汙治罪條例5萬元交保；前議員劉石純涉及偽造文書10萬元交保；羅東公所行政室主趙竑勳涉貪汙10萬交保；宜蘭建設處代理處長吳朝琴涉貪汙治罪條例，檢方已向法院聲請羈押禁見。羅東鎮長吳秋齡及她老公丶前縣議員魏炎輝均無保請回。

宜蘭爆土地弊案（圖／記者游芳男攝）

▲目前有2人交保，1人聲押禁見。

截至14日凌晨5時，已有10餘名相關人員到案，包含縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡、宜蘭縣前縣議員魏炎輝、交通處長黃志良、秘書處長曾成陽、建設處代處長吳朝琴、地政處長楊崇明、前國代林束梅、羅東公所行政室主趙竑勳、林姿妙二兒子林佑澤等人。

▲▼宜蘭地政處長楊崇明，凌晨近3點回宜地檢複訊。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭地政處長楊崇明（上），宜蘭建設處代理處長吳朝琴（下）。

▲▼宜蘭建設處代處長吳朝琴，凌晨近3點回宜蘭地檢署複訊。（圖／記者游芳男攝）

其中，林姿妙在14日凌晨4時45分抵達宜蘭地檢署複訊，下車時一度腳步不穩，險些跌倒，她臉色蒼白、神情疲憊，走路似乎還要人攙扶，旁人關心「縣長還好吧？」她語氣微弱地說「好」，面對其他問題則不發一語。另外，林姿妙的二兒子林佑澤在凌晨4時56分左右被請回，離開時同樣不發一語。

▲▼羅東公所行政室主趙竑勳。（圖／記者游芳男翻攝）

▲羅東公所行政室主趙竑勳10萬交保。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，林姿妙曾擔任羅東鎮長，本來13日上午9時30分要在羅東運動公園露面，參與公開行程，但她與縣府4名一級主管皆遭約談，因此縣府不得不臨時通知，改由宜蘭縣副縣長林建榮代表出席活動。

▼林姿妙二兒子林佑澤（右）離開時全程保持沉默。

宜蘭爆土地弊案（圖／記者游芳男攝）

出版：05：45

更新：06：48

 

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宜縣長林姿妙涉弊「狼狽複訊」險跌倒　建設處代理處長聲押
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