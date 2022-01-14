宜蘭爆土地開發弊案！神秘婦人「遮臉躲鏡頭」　送回地檢署複訊

▲宜蘭縣長林姿妙也捲入弊案，13日遭廉政署約談。（資料照／記者湯興漢攝）

記者游芳男、黃哲民、柯沛辰／宜蘭報導

宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員驚爆土地弊案，地檢署13日指揮法務部廉政署人員，持搜索票赴鎮公所、官邸、住家等30多處大動作進行搜索，並將縣長林姿妙、地政處長楊崇明、羅東鎮長吳秋齡等人帶回廉政署約談。當天深夜到隔天清晨，約10餘人被陸續送回地檢署複訊，1人涉偽造文書以10萬元交保。

據悉，這起羅東土地開發弊案違反貪汙治罪條例，且涉及層面廣泛，包括人事聘用、教師徵選、土方與重劃案等，但由於案件仍在偵辦中，檢方尚未對外曝光細節，但一次大動作搜索30個地點實屬罕見，也不難窺見案件規模之大。

▲宜蘭縣府交通處長、前建設處長黃志良。（圖／記者游芳男攝）

稍早晚間10點25分左右，現任交通處長、前建設處長黃志良被從廉政署帶回宜蘭地檢署複訊，時間長達近2小時，便被檢方請回。

接近午夜，宜蘭秘書處長曾成陽也由廉政署返回宜蘭地檢署複訊，但被媒體問到縣長林姿妙狀況時，全程不發一語，僅用一指放在嘴唇前，疑似表達「偵查不公開」手勢，隨後走進房間接受複訊，約1小時後請回。

▲宜蘭秘書處長曾成陽被請回，向媒體透露自己明天還要上班。（圖／記者游芳男攝）

這段期間，相關人等陸續被帶回地檢署複訊，截至14日凌晨1點，已有10人到案，包括交通處長黃志良、秘書處長曾成陽、前國代林束梅、羅東公所行政室主趙竑勳等。

其中，一名林姓男子涉嫌偽造文書，被檢方諭令以10萬元交保，但他交保後仍強調「沒有偽造文書」。林姿妙親戚、蘇澳前國代林束梅回到宜檢複訊時，面對鏡頭則直呼「好累、好累喔」，直到凌晨快2點才被請回，情緒似乎有些委屈。

▲前國代林束梅已經88歲，如今遭約談連跑兩地，面對鏡頭直呼「好累」。（圖／記者游芳男攝）

不過，縣長林姿妙遲遲未現身，疑似還在廉政署內接受約談，讓大批媒體依舊守候在廉政署及地檢署。直到14日凌晨1點13分，一輛廂型車緩緩駛出廉政署，後座載著一名身分不明、疑似林姿妙的老婦，引起現場媒體搶拍。

畫面中可鑑，老婦用雙手緊緊摀住臉龐，僅露出略顯滄桑的手背，無法辨別是否是林姿妙本人，確切身分有待進一步釐清。

▲神秘婦人用手摀住臉龐，躲避媒體的閃光燈。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，縣長林姿妙曾任羅東鎮長，本來13日上午9點30分要在羅東運動公園露面，參與公開行程，但受搜索約談影響，林姿妙與縣府4名一級主管皆遭約談，因此縣府不得不臨時通知，改由宜蘭縣副縣長林建榮代表出席活動。

▼羅東土地開發弊案，林姓男子涉偽造文書10萬元交保。（圖／記者游芳男攝）

▼廉政署上午搜索宜蘭地政處後，處長楊崇明（左）被帶往廉政署持續偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）