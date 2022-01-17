快訊／學測將至「3541位學生沒打疫苗」　北市安排1月24日接種BNT

記者杜冠霖／台北報導

學測即將在1／21登場，有11.6萬名考生參加，對於尚未接種疫苗的學生，台北副市長蔡炳坤表示，學測舉辦完畢後，從24日開始，就幫67所學校還未接種BNT的3541位同學，安排聯合醫院仁愛院區、陽明院區、婦幼、松德院區提供接種服務，學校這邊也會通知。

蔡炳坤表示，這兩天都有接到家長電話，擔心尚未接種疫苗的學生如何應對，蔡指出，學測從21至23日舉辦完畢後，從24日開始，就幫67所學校還未接種BNT的3541位同學，安排聯合醫院仁愛院區、陽明院區、婦幼、松德院區提供接種服務，學校這邊也會通知。

教育部公布，今年學測將拉高防疫措施，除了全面戴口罩、單一入口進場、量測體問等，除了加強試場消毒，也跟去年一樣禁止親友陪考，但考生若經申請則許可；而午餐跟去年一樣使用隔板、在原始場休息，試場也保持通風、維持安全間距，監試官和相關工作人員皆施打過2劑疫苗並佩戴面罩，更為了居檢隔離的考生增設隔離考場。

今（17）日中央流行疫情指揮中心記者會，教育部政務次長劉孟奇也出席宣布111學年度學測防疫措施，提到去年指考就在三級警戒下辦理，今年學測一開始就拉高防疫規格，包括全面佩戴口罩，另進出場動線管制，必須單一入口進場；同時考試當日入場要出示身分證件、量體溫。

▼台北副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）



▼學測防疫指引。（圖／指揮中心提供）

