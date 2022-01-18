只能約追加劑！「第二劑沒打」他哭被放生　1922平台1句話給答案

▲有網友還沒打第二劑，卻發現平台已經不能預約。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為因應Omicron及國內疫情，近期已陸續開放國人接種第三劑疫苗。由於「COVID-19公費疫苗預約平台」這期僅能預約疫苗追加劑，因此就有還沒打第二劑的網友表示，他是被放生了嗎？對此，底下不少網友直呼，預約平台早就寫明該怎麼約第二劑。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「第二劑還沒打的是不是被放生了」為題發文，提到他先前一直在猶豫，想說第二劑晚點再打，怎料現在預約平台只能約疫苗追加劑，還沒打第二劑的他就不知該如何是好，他是被放生了嗎？

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貼文曝光後，一票網友表示，「第二劑還沒打的真的是自己的問題」、「之前多的時候不打，現在才再哭被放生」、「不是不讓你打，是你硬要拖到沒得打然後再哭出來」、「真的是你自己的問題」、「之前送你禮券求你打還不打」。

▲平台這期僅能預約追加劑。（圖／翻攝自COVID-19公費疫苗預約平台）

其中還有熱心網友回應，「好像要自己找醫療院所打吧？看看離自己最近的大醫院掛號網頁」、「診所一家家問啦」、「直接搜尋當地合約院所，依照各院所公布預約方法施打，有些是電話預約，有些是現場排隊」、「預約系統不是都寫了？地方衛生局」、「很多診所都能打，自己上衛生局網站看」。

事實上，「COVID-19公費疫苗預約平台」寫道，本期僅限預約疫苗追接劑（第三劑），如果要預約第一、二劑疫苗，請至各縣市衛生局網站查詢，或洽詢所在地的衛生局、衛生所。

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