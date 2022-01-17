NET買襪子「3雙全印L」！天兵哥傻眼想找另一組R　真相糗翻了

▲服飾品牌NET。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／NET）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《NET連13年封館「讓家扶兒挑新衣」 這1點最讓人敬佩！PTT淚推爆》，NET低調行善圈了不少消費者的心。就有網友有感NET是佛心企業，便以行動表示支持，買了3雙129元的襪子。拆的時候卻發現，襪子上通通標註一樣的英文字母，不禁問卦，「在NET買到全部左腳的襪子機率有多低？」真相一出卻糗翻。

這位網友在PTT的Gossiping板上貼出照片，說他買完襪子回家一拆，卻發現一件事情，「我都拆完了才發現，全部都L是X小？」並附上購買明細，證明自己不是在抹黑NET，最後無奈直呼，「我該去找另一組全部都R的嗎？= =」。

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從明細上可以得知，原PO確實買了一款三入的襪子，價格是129元，是以信用卡付款。他將襪子拆開後，一個個排開、疊放在沙發上，露出印有字樣的一面，而文字清一色都是「Nsports」及「L」，認為這一串都給到左腳（L）的襪子。不過，就有人馬上突破盲點，「這是size吧？」

原來，原PO誤以為襪子上的「L」指的是左腳的L（Left），還傻眼直呼，是不是要找另一組都是右腳「R（Right）」的襪子。但其實這裡的「L」指的根本就是尺寸，也就是常見的S（small）、M（middle）、L（large）、XL（extra large）。

貼文一出，網友紛紛吐槽，「以前襪子都媽媽買的嗎」、「你忘了拿右邊啦」、「襪子誰跟你分左右腳」、「我不知道你484反串QQ」、「要轉joke還是笨板」、「太蠢了不忍噓QQ」、「你現在是不是很想找個地洞躲起來」、「買得到這系列的R記得上來說捏」、「你484鄉下人？」

不過，也有人緩頰道，「上面有人說襪子沒在分左右，很多有分好嗎？專業的運動襪很多都是有分左右的，很正常」、「的確是有分LR的襪子……運動用品店就有賣。」還有人點出另一個更天兵的事情，「不是，你（明細）塗掉一堆東西，條碼沒塗是怎樣？」一查條碼內容，出現的一串字則看起來是發票號碼，讓網友直笑，「中獎記得上來分紅。」