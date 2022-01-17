　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

NET買襪子「3雙全印L」！天兵哥傻眼想找另一組R　真相糗翻了

▲▼服飾品牌NET。（圖／翻攝自Facebook／NET）

▲服飾品牌NET。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／NET）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《NET連13年封館「讓家扶兒挑新衣」　這1點最讓人敬佩！PTT淚推爆》，NET低調行善圈了不少消費者的心。就有網友有感NET是佛心企業，便以行動表示支持，買了3雙129元的襪子。拆的時候卻發現，襪子上通通標註一樣的英文字母，不禁問卦，「在NET買到全部左腳的襪子機率有多低？」真相一出卻糗翻。

這位網友在PTT的Gossiping板上貼出照片，說他買完襪子回家一拆，卻發現一件事情，「我都拆完了才發現，全部都L是X小？」並附上購買明細，證明自己不是在抹黑NET，最後無奈直呼，「我該去找另一組全部都R的嗎？= =」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從明細上可以得知，原PO確實買了一款三入的襪子，價格是129元，是以信用卡付款。他將襪子拆開後，一個個排開、疊放在沙發上，露出印有字樣的一面，而文字清一色都是「Nsports」及「L」，認為這一串都給到左腳（L）的襪子。不過，就有人馬上突破盲點，「這是size吧？」

原來，原PO誤以為襪子上的「L」指的是左腳的L（Left），還傻眼直呼，是不是要找另一組都是右腳「R（Right）」的襪子。但其實這裡的「L」指的根本就是尺寸，也就是常見的S（small）、M（middle）、L（large）、XL（extra large）。

貼文一出，網友紛紛吐槽，「以前襪子都媽媽買的嗎」、「你忘了拿右邊啦」、「襪子誰跟你分左右腳」、「我不知道你484反串QQ」、「要轉joke還是笨板」、「太蠢了不忍噓QQ」、「你現在是不是很想找個地洞躲起來」、「買得到這系列的R記得上來說捏」、「你484鄉下人？」

不過，也有人緩頰道，「上面有人說襪子沒在分左右，很多有分好嗎？專業的運動襪很多都是有分左右的，很正常」、「的確是有分LR的襪子……運動用品店就有賣。」還有人點出另一個更天兵的事情，「不是，你（明細）塗掉一堆東西，條碼沒塗是怎樣？」一查條碼內容，出現的一串字則看起來是發票號碼，讓網友直笑，「中獎記得上來分紅。」

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
《天之驕女》女星被爆「下海」價碼曝光！　本人親回應
老媽被洗腦「喝消毒水解疫苗毒」　群組對話曝光
快訊／宋智雅道歉了！　親筆信認「穿假貨是事實」
網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍
快訊／桃園今增14例！最新疫調足跡曝光
快訊／北市急發400封細胞簡訊！擴大採檢834人
快訊／中原大學今停課1天！　最新採檢結果出爐
快訊／明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

台北最強鴛鴦鍋？麻辣控揭「3家神店」太過癮：牛奶湯底也好吃

桃園今一口氣增14人確診！中壢通天殯儀館、小北百貨列足跡

「沒確診被當異類！」　留美生曝現實風向：早晚會染疫

不斷更新／桃園群聚燒進校園！17所停課學校一次看　中原大學也復課

快訊／今預防性停課1天！中原大學採檢結果出爐

老媽被洗腦噴500「喝消毒水保命」　邪門組織曝光！網氣發抖

明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天全面清消

君悅酒店「點心坊B3」火災！警消出動上百人到場搶救　飯店稍晚發聲明

佛跳牆什麼食材最多餘？　網一面倒點名「它」：毀整鍋

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

逐格動畫拍牛奶籃製作過程　湯匙輕壓釘子進木頭好療癒

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

台北最強鴛鴦鍋？麻辣控揭「3家神店」太過癮：牛奶湯底也好吃

桃園今一口氣增14人確診！中壢通天殯儀館、小北百貨列足跡

「沒確診被當異類！」　留美生曝現實風向：早晚會染疫

不斷更新／桃園群聚燒進校園！17所停課學校一次看　中原大學也復課

快訊／今預防性停課1天！中原大學採檢結果出爐

老媽被洗腦噴500「喝消毒水保命」　邪門組織曝光！網氣發抖

明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天全面清消

君悅酒店「點心坊B3」火災！警消出動上百人到場搶救　飯店稍晚發聲明

佛跳牆什麼食材最多餘？　網一面倒點名「它」：毀整鍋

林俊憲嘆朱立倫自甘被深藍綁架　「要這樣何不讓張亞中當主席？」

永豐銀發財水限量3萬瓶！　下週三全台125間分行開搶

餅總休養心繫練習狀況　古林睿煬等驗收：我要變江少慶！

中信特攻主場4連勝並列第2　 競速主題週展示「牛魔王」

陳美鳳遭酸「整過頭」零修圖反擊！　曾被勸阻動刀：沒反對微整

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

《天之驕女》林萱瑜被爆「下海」價碼曝光！　她氣炸：真是夠了

四肢僵住「石化望天」！　發福柴被爸媽逮捕量體重…瞬間變木頭狗

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

民瘋搶莫德納　醫超納悶喊「可是瑞凡」！揭關鍵2字

看電影燈突全亮「有確診者」　藏壽司也清場

「姊姊兒子的女兒」叫我什麼？正解曝光

快訊／桃園7校預防性停課！4校採檢結果出爐

「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

第3劑就打這2牌！怎選？　醫揭用「30歲」區分

若春節後爆全台疫情　醫喊「8字新生活模式」

快訊／確診女大生用餐！巨城藏壽司180人採檢結果曝

「Omicron指數級爆增」不遠了！　醫驚曝1數據：台灣最低

對面大樓驚見「肉色交纏」！工地老司機秒拿望遠鏡

西堤23人染疫　餐飲內用反爆棚原因曝

更多熱門

相關新聞

開車見女友1舉動理智斷線！駕駛10地雷曝

開車見女友1舉動理智斷線！駕駛10地雷曝

情侶、夫妻開車出遊時，最討厭另一半的哪個行為呢？一名網友發文表示，好友日前開車出門時，因為坐在副駕的女友一直追劇而大動肝火，事後他聽了也覺得挺令人不爽，大家會介意什麼行為呢？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

西堤點什麼才內行？老饕揭1主餐比牛排強

西堤點什麼才內行？老饕揭1主餐比牛排強

願意居家辦公嗎？　這類人喊吃不消

願意居家辦公嗎？　這類人喊吃不消

收到公司通知　「開始遠距」他一驚：爽耶

收到公司通知　「開始遠距」他一驚：爽耶

餐飲業真的GG？　網見1現象轟沒良心

餐飲業真的GG？　網見1現象轟沒良心

關鍵字：

NET襪子左腳尺寸PTT

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面