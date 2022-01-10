NET連13年封館「讓家扶兒挑新衣」　這1點最讓人敬佩！PTT淚推爆

▲服飾品牌NET。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／NET）

記者周亭瑋／綜合報導

知名連鎖服飾店NET日前將台南3間門市封館，並提供80萬元提貨券，讓北台南家扶中心的400名小朋友，每人有2000元額度，進店挑選自己喜歡的衣服。對於業者默默行善，網友點出最令人敬佩之處，而鄉民也感動淚推。

自從2009年莫拉克風災後，NET公司每年都會捐贈愛心提貨券，給全台各縣市的家扶中心。本月7日，台南市新營、佳里、永康等3間門市更封館，讓400位家扶兒童能開心挑選新衣服。

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近13年來，業者的低調行善成為美談，就有鄉民在PTT直言，「NET最讓人敬佩的，不是他們到底花多少錢，而是怎麼用這筆錢去做善事。」

▲網友大讚，業者有注意到「尊嚴」和「價值感」。（圖／翻攝自PTT）

他表示，大部分給家扶的資源，家長和小朋友們都只能被動接受，人家給你什麼就拿什麼，「但NET提供的卻包含選擇的樂趣，小朋友們可以主動挑選自己想要的衣服，又不用擔心被一般顧客側目，這個快樂、尊嚴和價值感，絕對遠遠超過它金錢的價值。」

對此，網友們一致認同，並給予大大讚賞，「沒錯這是重點，讓他們有尊嚴」、「認同，這些小孩也能選喜歡的東西」、「戴著口罩都能感覺到的笑容」、「真的是很貼心的企劃，而且持續了10幾年」、「真的！還封館...超級暖」、「同意！經營者很暖」、「真的很棒的企業，我會去買些的」、「推企業的社會責任」。

▼NET虎尾門市去年封館採購的過程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）