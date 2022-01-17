去西堤點什麼才內行？　老饕揭「1主餐」比牛排強：每次都要吃

▲西堤牛排。（圖／翻攝自Facebook／TASTy 西堤牛排）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園相關疫情燒進社區和校園，其中西堤群聚事件更是接連傳出顧客確診消息。對此，就有網友討論起王品集團旗下的「西堤牛排」，有什麼餐點是必吃不可的呢？討論文引發熱議，其中不少網友都覺得「鴨胸」遠比牛排更值得吃！

近來有不少討論起「大家去西堤都吃什麼好料呢」、「去西堤點什麼才專業」、「吃西堤要怎麼點才專業」、「西堤要點什麼才專業」？西堤的主餐包含牛排、鴨胸、烤雞、海陸雙拼等，不過主打的招牌應該還是牛排，大家光顧時大多都是點什麼？有什麼餐點是必吃的嗎？

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▲西堤法式香煎鴨胸。（圖／翻攝自西堤牛排官網）

相關貼文引發熱議，底下網友紛紛直喊鴨胸必吃，「鴨胸比牛排好吃」、「鴨胸+1，不過已經好幾年沒去消費了」、「主菜選鴨胸」、「認真回，鴨胸」、「只有鴨胸好吃」、「當然是鴨胸」、「每次都點鴨胸」、「鴨胸！不過牛排也還可以」、「就是鴨胸」。

而針對此波疫情，根據了解，桃園中壢高商一名學生因在西堤餐廳打工，遭聯邦銀行健行分行尾牙聚餐員工傳染染疫，想不到餐廳疫情持續擴大，除了多名曾前往用餐的顧客也確診，群聚案還一路燒進校園、台北市，讓不少人相當緊張。