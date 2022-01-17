不斷更新／桃園群聚燒進校園！17所停課學校一次看5校採陰可復課

▲桃園疫情燒進學校，為防堵疫情進一步擴大，桃園市府也緊急對17所學校進行預防性停課或停課14天。（圖／示意圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林冠吟／綜合報導

桃園疫情燒進學校！為防堵疫情進一步擴散，桃園市除緊急對有學生家長或有同住者確診的7所學校進行預防性停課外，並對部分已篩檢出確診個案的學校宣布停課14天，桃園市全市含預防性停課與停課14天學校，合計至今已有17所。此外，也有部分預防性停課學校PCR擴大篩檢結果出爐，確認為陰性後便可復課，《東森新媒體ETtoday》為您整理停課學校，讓您一次瞭解。

停課14天：

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1. 華勛國小及附幼 （至1/23）

2. 普仁國小及附幼 （至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼（至1/21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1/28）：已採檢1,030人，均為陰性。

6. 東興國中（至1/27）：已採檢176人，均為陰性。

7. 方華補習班（至1/28）

8. 內壢國小（至1/29）

9. 美奇幼兒園（至1/29）

10.佳音英語元生分校（至1/29）

預防性停課1天：

1. 治平高中（1/17）採檢結果尚未出爐。

2. 中原大學（1/17）採檢結果尚未出爐。

3. 啟英高中（1/17）採檢結果尚未出爐。

採檢個案為陰性，可復課學校：

1.楊梅幼兒園楊梅分班（個案採檢陰性，1/17復課）

2. 中壢國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

3. 中壢家商（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

4. 武陵高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

5. 中興國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）