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花蓮市129萬愛心禮券1233戶受惠　魏嘉賢現身賣場採購教戰

▲花蓮市公所今年發放129萬愛心禮券，將有包括低收入戶及中低收入戶總計1233戶受惠。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所今年發放129萬愛心禮券，將有包括低收入戶及中低收入戶總計1233戶受惠。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「福虎生豐愛花蓮•愛心禮券迎新年」，花蓮市公所與愛花蓮愛心文化藝術基金會合作辦理的愛心禮券發放作業今年邁入第三年，今年包括低收入戶及中低收入戶全部有1233戶受惠，總計送出129萬元，每戶一口發給500元愛心禮券，最多以五口為限，市公所將在1月17日起由里幹事協助發放。

為讓收到愛心禮券的市民朋友了解如何持禮券採購，市長魏嘉賢日前上午偕同主任秘書翁美華、社勞課長蕭子蔚等人前往家樂福量販花蓮店，由食品處經理林永明以及安全經理陳光正陪同一起採買教戰。偕同一起還包括花蓮市民代表會主席蘇美珠、副主席李振瑋，以及江如玲、胡仁順、蔡翼鍾、謝豪杰、林百瑞、蕭民隆、平島•部定等多位市民代表，他們對於市公所這項放寬領取標準讓更多弱勢家庭可以受惠的社福政策給予高度肯定。

▲花蓮市公所今年發放129萬愛心禮券，將有包括低收入戶及中低收入戶總計1233戶受惠。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼市長魏嘉賢偕同市公所同仁現身賣場，宣導禮券使用方式及採購教戰。

在家樂福賣場，魏嘉賢等人推著掛有「虎年送暖」、「幸福寅春」吉祥招牌的採買車逛量販店，推車裡有應景年節的糖果、餅乾之外，還有衛生紙、白米、泡麵等生活用品。魏嘉賢感謝熱心人士、企業及社團捐款給市公所慈愛基金，以及愛花蓮愛心文化藝術基金會，市公所特地購買愛心禮券，讓低收入戶及中低收入戶的家庭可以購買應景的物品。

▲花蓮市公所今年發放129萬愛心禮券，將有包括低收入戶及中低收入戶總計1233戶受惠。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢感謝市代會蘇主席、李副主席及代表們的支持，同時還包括家樂福響應市公所對弱勢的關懷，以最優惠的價格成全花蓮市公所照顧弱勢的心意，也一起用溫暖的心來愛花蓮。他表示，由於提供愛心年菜的團體愈來愈多，市公所因此在三年前將愛心年菜轉型為愛心禮券，並且讓過去未能照顧到的三口以下低收入戶或中低收入戶的家庭也能享有這項福利。

▲花蓮市公所今年發放129萬愛心禮券，將有包括低收入戶及中低收入戶總計1233戶受惠。（圖／花蓮市公所提供，下同）

社勞課長蕭子蔚補充表示，愛心禮券將在1月17日起透過里幹事協助發放，符合領取資格者若在期限內尚未收到，請逕洽戶籍所屬里辦公室。他提醒，愛心禮券可以購買家中需要的民生物品，但是不可以購買菸酒，請持有禮券的關懷戶務必要留意。

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