連續19年做愛心　郭信良議長邀議員們賑米送愛獨居長者

▲台南市議會郭信良議長邀請立委陳亭妃、市議員周麗津、蔡旺詮、陳怡珍、吳通龍等人，一同募集了價值近250萬元的物資，將致贈獨居長者過好年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

時近年節，台南市議會郭信良議長邀請立委陳亭妃、市議員周麗津、蔡旺詮、陳怡珍、吳通龍等人，一同募集了價值近250萬元的物資，將於1月16日上午9時至11時30分，同步在服務處發放，讓安南、北、中西、安平、南、東區的低收入戶，以及下營、六甲、麻豆、官田、大內區的獨居老人過個好年。

郭信良議長指出，他與立委陳亭妃、議員周麗津、蔡旺詮、陳怡珍、吳通龍等人長期受到市民支持，為了回饋社會，今年是第19年結合善心團體，購買白米、乾拌麵、衛生紙等民生物資及生活用品，以感恩的心濟助近3200戶的低收入戶。

郭信良議長表示，很感謝靈鷲山佛教基金會志工協助發給物資，另外16日在服務處還有現場揮毫免費送春聯、喬登美髮義工服務團免費義剪、砂崙社區發展協會提供免費點心，以及安南區衛生所免費義診、X光健康檢查、施打流感疫苗等服務，歡迎民眾前來。

郭信良議長特別感謝登陸愛心會、好帝一食品、統亞電子、喬登全日式髮型連鎖、肯尼士有限公司、天保生物科技、綠農電科、砂崙社區發展協會、靈鷲山佛教基金會、小仙女百貨、祺乃特公司等善心企業及團體，發揮大愛，才能連續19年辦理這麼有意義的愛心賑米活動。

成立於2003年的登陸愛心會，長期從事弱勢族群喪葬收埋棺木塔位救濟事宜，有餘力就會賑米助貧，19年來已濟助發放近5千多萬善款，收埋近395位獨居老人或無助遊民，濟助棺木710具，發放喪葬補助1500多萬元，賑米近36萬5千斤，發放物資近2600多萬元。

郭信良議長強調，全台南市低收入戶有9600多戶，希望藉此拋磚引玉，有更多物資後，可以擴大辦理賑米活動。