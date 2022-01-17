快訊／今年第4次！　南韓軍方：北韓發射不明飛行物體

日本在二戰後，相較於台灣、南韓等鄰國，其經濟起飛的速度算早，然而日本經濟研究中心（JCER）在一份預測中指出，日本數位化步調走得慢，導致長期以來面臨生產力低迷的問題，預估2027年開始落後南韓、2028年被台灣超越。