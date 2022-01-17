快訊／今年第4次！　南韓軍方：北韓發射不明飛行物體

▲北韓再度試射不明飛行物。（示意圖／路透）
記者張靖榕／綜合報導
《韓聯社》報導，南韓軍方今（17日）上午指出，北韓軍方向朝鮮半島東部海域試射不明飛行物體。
綜合《韓聯社》、俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，此次是今年南韓軍方第四度偵測到北韓試射不明飛行物體，前三次分別為本月5日、11日和14日。
今年的前兩次試射中，北韓宣稱成功試射高超音速導彈，本月14日則是從平安北道義州郡的鐵路列車上，向東方發射2枚北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23，飛彈飛行430公里。
▲北韓再度試射不明飛行物。（示意圖／路透）
記者張靖榕／綜合報導
《韓聯社》報導，南韓軍方今（17日）上午指出，北韓軍方向朝鮮半島東部海域試射不明飛行物體。
綜合《韓聯社》、俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，此次是今年南韓軍方第四度偵測到北韓試射不明飛行物體，前三次分別為本月5日、11日和14日。
今年的前兩次試射中，北韓宣稱成功試射高超音速導彈，本月14日則是從平安北道義州郡的鐵路列車上，向東方發射2枚北韓版「伊斯坎德爾」短程彈道飛彈KN-23，飛彈飛行430公里。
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