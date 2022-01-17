狼師拿卡通貼紙換「摸胸」　變態拍全程！小學女童忍半年不敢說　

▲男老師涉嫌用卡通貼紙誘拐女童，並將其帶到無人的教室內襲胸。（圖／pakutas）



記者王佩翊／編譯

日本東京警視廳12日以強制猥褻罪逮捕29歲的小學男老師高橋慶行，嫌犯涉嫌誘拐小學女童至教室，並趁四下無人之時襲胸，甚至還將整個過程拍下來。警方表示，嫌犯已是第4次遭逮，早就是慣犯。事實上，該名老師先前就曾經對至少3名女學生襲胸。據悉，他還曾經在犯行後，要求女學生下課到公園「會合」。

根據日媒報導，現年29歲的高橋慶行在東京都板橋區的一所小學任職，並負責數學科。他在2019年10月至2020年10月間，對至少3名女童伸出狼爪，數度做出襲胸女學生等性騷擾的行為。據悉，嫌犯還會趁著休息時間，在其他學生面前對特定女童犯行。

▲嫌犯已是第4次遭到逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



不僅如此，嫌犯2021年10月又再度因為性騷女學生而被逮。他先是準備頗受孩童們歡迎的卡通人物的貼紙，然後在學校內晃蕩，只要有女學生表明自己想要貼紙，嫌犯就會趁著放學後，將對方帶到自己的數學科教室，並將門窗上鎖，隨後向女童襲胸，並將整個過程拍下。

高橋慶行犯行後會逼迫女童不准告訴任何人，因此得以反覆性騷擾女學生長達半年。除此之外，高橋慶行還要求女童放學後到公園來找他，深感害怕的女童連忙向朋友求救。女童的友人得知後隨即通報校方，整起性騷案才因此曝了光。然而令人震驚的是，經學校調查，竟陸續出現同樣遭到該名男老師襲胸的被害女童。

警方正式投入調查，陸續揪出男子的多起猥褻事件，並依強制猥褻監禁等罪嫌將其逮捕。警方1月12日再度逮捕高橋慶行，而這也是他第4次因性騷嫌疑遭逮。警方事後則在高橋的電子設備中，發現多張拍攝女童身體的照片。

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