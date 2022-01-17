各國Omicron表現大不同？英1症狀快成過去式　沖繩77%患者卻中招

▲日本沖繩的Omicron患者主要症狀和英國不同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國多數Omicron確診者已不再出現發燒、咳嗽和嗅味覺障礙等新冠典型症狀，然而日本沖繩縣近期卻有77%的Omicron患者主要症狀還是發燒，引發人們好奇，不同國家Omicron患者出現的症狀是否也不盡相同。

據共同社報導，英國ZOE公司的新冠肺炎研究小組分析旗下疫情追蹤APP後發現，出現發燒、咳嗽和嗅味覺障礙3大典型症狀的Omicron確診者人數，已直線下降至50%左右，反而流鼻涕、頭痛、全身疲勞、打噴嚏和喉嚨痛卻很常見。

不過日本沖繩縣所得出的結果卻大不相同。當地105名在去年12月1日至今年1月1日染疫的Omicron患者中，有97人出現了明顯的新冠症狀，其中有81人發燒超過攝氏37.5度，佔比高達77%，而持續咳嗽的人則有59人、55人有倦怠感，只有1人喪失嗅味覺。

▲日本沖繩仍有77%Omicron患者出現典型的發燒症狀。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本調查結果也顯示，染疫的患者中有102人曾接種過疫苗，其中69人已完整施打2劑疫苗，顯示即使人們接種了新冠疫苗，感染Omicron的風險還是很高，但已接種過疫苗的患者，輕症病例的佔比比較高。

2國的調查結果明顯反映出英國和日本Omicron患者染疫後的症狀有明顯差異，英國的Omicron越來越像普通感冒，但日本的Omicron患者出現新冠典型症狀的機率仍高，引發人們好奇，不同國家的患者染疫後是否會出現不一樣的症狀。

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