日相岸田文雄：望與北京建立安定關係！　首發表國會演說

▲岸田文雄17日在國會發表首次施政方針演說。（示意圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本首相岸田文雄17日在國會上首度發表施政方針演說，除了提及將全力應對新冠疫情外，也提到2022年是日本與中國建交50週年，希望能與中國大陸建立「有建設性且安定的關係」。除此之外，他也表示，希望今年能夠成立推動無核化的國際委員會，同時召開首次會議。

根據《讀賣新聞》報導，日本國會17日開議，會期將持續150天至6月15日，而首相岸田文雄下午也在眾議院發表上任後的首次施政方針演說。在本次演說中，他提到中日關係、日俄北方領土、無核化議題，針對國內政策，他則強調會盡全力應對新冠肺炎，同時強調投資人才的重要性，呼籲企業加薪。

▲2022年是日本與中國建交50週年。（圖／路透社）



岸田文雄表示，2022年是日本與中國大陸建交50週年，期盼能與中方建立具建設性同時穩定的關係。而他也提到日本與俄國間的南千島群島爭議（日方稱北方領土），該議題將會根據日蘇共同宣言以及日俄兩國在2018年所達成的共識來進行談判。

新冠肺炎新變異株Omicron肆虐全日本，岸田文雄強調，會盡全力因應，以避免醫療系統以及病床使用率陷入緊繃。同時也提到，除了第一線的醫護人員與高齡長者已陸續施打第3劑疫苗外，3月起將會替一般民眾接種第3劑疫苗，而第2劑與第3劑的間隔時間則是縮短為7個月。

岸田表示，為了實現無核化世界，望能夠召集各國領袖成立國際委員會，並在廣島召開會議。他同時也提到投資人才的重要性，期盼今年春鬥（日本的工運之一）能夠實現加薪的目標，並將全國最低時薪的加權平均提高至1000日幣（約新台幣240元）以上。

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