美最強武器罕見造訪關島！攜核彈頭高調秀肌肉　CNN曝背後真實意圖

▲美國海軍的「內華達號潛艇」16日罕見造訪關島。（圖／翻攝自推特／@USNavy）

記者葉睿涵／編譯

印太地區局勢日益緊張，但美國海軍最強大武器之一「內華達號潛艇」（USS Nevada）16日卻罕見地造訪了關島，以實際行動向當地盟友和敵人發出警告。

據CNN報導，1月16日，內華達號潛艇載著20枚三叉戟（Trident）彈道導彈和數十枚核彈頭駛入關島的美軍基地，這是美軍自2016年來，首次派出載有彈道導彈的潛艇造訪關島，也是美國自上世紀80年代以來第2次公開訪問關島。

美國海軍發布聲明指出，軍方此次造訪關島的行為加強了美國和區域盟友之間的合作，也展示了美國的戰力、靈活度、戰備狀態，以及對印太地區安全與穩定的持續承諾。海軍14艘載有彈道導彈的潛艇行蹤通常是最高機密，但海軍這次卻罕見透露了內華達號的確切位置，實在引人遐想。

The #USNavy ballistic-missile submarine USS Nevada (SSBN 733) arrived at Apra Harbor, Guam Jan. 15, reflecting the United States’ commitment to the Indo-Pacific region.



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CNN分析，美中如今因無法在台灣議題上取得共識而變得關係緊張，加上北韓近期又頻頻進行導彈試驗，因此華府此次高調派出彈道導彈潛艇停靠關島的行為，其實是在警告北京和平壤。新美國安全中心分析員舒加特（Thomas Shugart）指出，「無論是否有意為之，此舉都發出了一個訊號，即美國可在你家門口停放多枚核彈頭，而你還渾然不覺，甚至無法對它做什麼。」

報導稱，美軍的這番實力是如今的中國和北韓都無法做到的。北韓的彈道導彈潛艇計劃尚處於起步階段，而中國也只擁有約6艘彈道導彈潛艇，與美國海軍相比相形見絀。戰略與國際研究中心（CSIS）的專家曾在去年分析，中國的彈道導彈潛艇無法和美國相媲美，它發出的噪音是美國潛艇的2倍，因此更容易被敵人發現，而且中國潛艇所能攜帶的導彈和彈頭數量都更少。

倫敦國王學院戰爭與戰略教授帕塔拉諾（Alessio Patalano）認為，除了給出政治訊號外，內華達號停靠關島，也讓美軍可以在訓練中學習如何獵殺該地區的敵人。CNN分析，隨著印太地區的緊張局勢加劇，美方未來可能會進行更多類似的軍事表演。

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