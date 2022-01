美最強武器罕見造訪關島！攜核彈頭高調秀肌肉　CNN曝背後真實意圖

▲美國海軍的「內華達號潛艇」16日罕見造訪關島。(圖/翻攝自推特/@USNavy)

記者葉睿涵/編譯

印太地區局勢日益緊張,但美國海軍最強大武器之一「內華達號潛艇」(USS Nevada)16日卻罕見地造訪了關島,以實際行動向當地盟友和敵人發出警告。

據CNN報導,1月16日,內華達號潛艇載著20枚三叉戟(Trident)彈道導彈和數十枚核彈頭駛入關島的美軍基地,這是美軍自2016年來,首次派出載有彈道導彈的潛艇造訪關島,也是美國自上世紀80年代以來第2次公開訪問關島。

美國海軍發布聲明指出,軍方此次造訪關島的行為加強了美國和區域盟友之間的合作,也展示了美國的戰力、靈活度、戰備狀態,以及對印太地區安全與穩定的持續承諾。海軍14艘載有彈道導彈的潛艇行蹤通常是最高機密,但海軍這次卻罕見透露了內華達號的確切位置,實在引人遐想。

The #USNavy ballistic-missile submarine USS Nevada (SSBN 733) arrived at Apra Harbor, Guam Jan. 15, reflecting the United States’ commitment to the Indo-Pacific region.



Read more https://t.co/bzjPpYRQnH pic.twitter.com/N4YCdcizct