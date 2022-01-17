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日本11地跟進沖繩「升級警戒」！Omicron連環燒　疫情煞不住

▲▼日本疫情,東京疫情,東京車站,上班族,日本上班族,社畜。（圖／路透）

▲日本包含首都圈在內的11個地區預計在本週進入「蔓延防止重點措施」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府消息人士透露，最快19日將會正式決定針對東京、愛知、新瀉等11個地區宣布「蔓延防止重點措施」，加強防疫警戒。目前沖繩、山口以及廣島等3個縣已經實施，預計31日正式解禁。此外，關西生活圈的大阪、京都以及兵庫也開始考慮是否要籲請中央實施蔓延防止措施。

根據《日本新聞網》引述多名政府消息人士報導，日本當局內部大致已經確定要針對東京、埼玉、千葉以及神奈川等首都圈1都3縣宣布蔓延防止重點措施。而愛知、岐阜以及三重等地方政府稍早也向中央籲請警戒升級，因此當局也將這3個地區同樣列為考慮實施的對象地區。

除此之外，新瀉、長崎、熊本以及宮崎縣政府也已經分別與中央政府展開協商，當局預計將這4個縣加入實施對象內。首相岸田文雄19日將召開對策本部會議正式決定，將以上1都10縣，共11個地區列入蔓延防止措施的適用對象範圍內。

▲▼新冠,日本。（圖／路透）

▲關西3府也考慮要提升警戒。（圖／路透）

政府消息人士表示，「適用地區將會隨著各地疫情發展有所調整，不排除有增加的可能性。」

另一方面，根據《產經新聞》報導，大阪府知事吉村洋文17日宣布，大阪目前疫情急速升溫，考量到京阪神為同一生活圈，因此近日將會與京都府、兵庫府的知事召開會議，討論是否以3府共同的名義向中央政府籲請發布蔓延防止措施。

吉村洋文也表示，一旦大阪府的病床使用率超過35%，將會立刻召開府內的對策本部會議，並向中央籲請警戒升級。根據16日最新數字，大阪目前的病床使用率已經來到27.1%，由於當地疫情正在迅速擴大中，預計本週就會超過35%。

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