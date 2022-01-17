機后駕到！vivo V23 5G「前置雙鏡頭＋AI美顏演算」醫美級旗艦神機讓人少女心大開

▲vivo近日推出全新自拍旗艦機——vivo V23 5G，以「醫美級」為概念，要讓所有愛拍照的人擁有細膩微整般的完美靚顏！（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年微整形風氣盛行，無論男女都搶著在春節以前進廠修修臉，還給自己青春美顏。然而除了砸錢微整，對於特別在乎上傳到FB、IG美照的小資男女來說，vivo近日全新推出的醫美級自拍旗艦機——vivo V23 5G，更是2022年必收的3C裝備之一。

當朋友還在自拍鏡頭前辛苦調角度、喬光源，手持vivo V23 5G的優勢就是「啪啪啪」瞬間拍好拍滿，而且每張照片都能一秒直出，直接在FB、IG吸粉吸讚！這樣的自信都要歸功於vivo V23 5G領跑業界的雙鏡頭、獨家雙色溫四柔光燈以及智慧AI演算！

▲vivo V23 5G共有流光金、星塵黑2色。最特別的是，流光金獨家導入「光致變色」科技，不僅在太陽光底下能「變色」，翻轉不同角度也能看出細緻的漸層。

一般來說，不滿意用手機自拍的照片，許多人在PO照以前，還要先經過打開APP修修圖的動作，但免費修圖軟體不是容易修過頭就是會留下不自然的痕跡，vivo V23 5G的前置鏡頭先是一舉拉到極高的5,000萬畫素，讓人臉與周遭背景等細節顯現得更清楚之際，再透過智慧AI演算法，進一步優化所有大家在意的細節，像是幫膚色不均或是有痘痘肌的素顏，一秒換上健康光澤及帶有自然底妝感的膚質，同時還能抹去大家在意的多餘紋路、痘疤等小瑕疵，將皮膚上的紋理撫平得更自然。如果想讓臉再小一點，或下巴和人中再縮一點，也能以微整型的概念自由調整，讓照片裡的自己美得超自然，自帶澎潤蘋果肌和膠原蛋白的膚質，就和剛出生的Baby一樣彈嫩，強大畫素與智慧AI更是讓網友儘管放大照片想找碴，也抓不出痕跡與瑕疵，堪稱「2022最懂你的自拍旗艦」無誤！

▲▼vivo V23 5G內建多種人像風格（上）和自然美顏功能，還能客製自己的需求（正常版：下左、拉大雙眼版：下右），讓女孩們自然美到新境界，美照一拍就直出上傳，不用再多套濾鏡或修圖！

無論想拍剛睡醒的朦朧照、和不受控的毛小孩趣味貼拍，現在有vivo V23 5G在手就能自信滿滿地隨拍隨上傳。就算沒有構圖idea也沒關係，vivo V23 5G內建30多種濾鏡與風格，不用打開其他APP，就能幫照片迅速套上各種色調甚至底片樣式，想用照片大玩創意，那就從人像模式選擇風格，除了整個照片質感會隨著色調再升一級，還能拍出細緻妝容，不過其中最吸睛的就是大走party風的「派對」以及滿滿文青感的「暖陽」了！

想要玩出光影變化，打開「派對」風格，跟著指示輕晃手機，照片就會顯現清晰絕美的光影流動，就像是用單眼慢速快門拍攝一樣神奇。「暖陽」則有2種陽光切入角度，從此想拍出強調光影打在臉上的唯美照，再也不怕紫外線威脅，只要在室內找到白牆，就能拍出超暖的文青質感氛圍。

▲▼vivo V23 5G內建的派對風格（上）與暖陽風格（下），迅速塑造個人style以及意想不到的自拍樂趣！

獨樂樂不如眾樂樂，有時出門在外自拍也想讓街頭風景入鏡，更別說聚會的時候一定要與好姐妹們親膩同框，這時將前鏡頭切換到超大105度廣角，完全不怕重點街景或是好友被切到，各種pose都能輕鬆入鏡，把喜愛的風景與閨蜜們一起帶進vivo V23 5G的世界。

▲▼想跟美翻天的貴婦百貨合照，但卻無法一起入鏡（上）？沒關係！將前鏡頭切換到105度超廣角（下），讓美美的自己和華麗百貨建築一起同框！

如果不巧遇上陰暗天氣或是在晚上出門，vivo V23 5G獨家雙色溫四柔光燈搭配智慧AI，不僅能讓夜拍照一樣清晰亮麗，依照喜好還能調整冷白光或暖黃光，想呈現哪種質感全掌握在自己手中。若是想錄影留下更動態的生活紀錄，vivo V23 5G的4K美顏錄影模式，讓人在動態中一樣能擁有清晰美肌，而且也能拉bar調整細微部位，舉手投足都能呈現最動人的自己，重新定義「自拍」的高質感標準。

▲在夜晚下也想自拍，就用獨家雙色溫四柔光燈幫自己自然打亮！

▲雖然在「獨家雙色溫四柔光燈」未開的狀態（左），vivo V23 5G已能在暗黑場景中用前鏡頭拍出清楚人像，但在開啟後，得到的成像（右）包括妝感、髮絲與項鍊等細節，也更為清晰鮮明。

▲開啟「獨家雙色溫四柔光燈」除了能以vivo V23 5G的預設值自拍，也可自己調整冷光燈（左）或暖光燈（右），拍出不同色溫與效果。

2022年除了以「張張激美」的自拍照，帶出煥然一新的時尚高級感，出門走春當然還是需要以主鏡頭拍下一系列出遊美照。領教過vivo V23 5G前置雙鏡頭的威力，以6400萬畫素AI三鏡頭（主鏡頭、超廣角、超級微距）打造的後置主鏡頭也不遑多讓！想在沒有專業攝影團隊動員下拍出高畫質時尚大片，支援6400萬畫素的主鏡頭不僅呈現清晰影像、飽和色彩，還兼具細節掌握度。同時透過雙鏡頭組合成像，讓背景虛化、凸顯人像，就算背景有干擾的光影也都能轉化成奶油般的細膩光點，呈現宛如專業單眼的夢幻景深。

▲利用後置的6400萬畫素AI三鏡頭，以超廣角（左）、主鏡頭（中）或超級微距（右）拍出張張清晰、色彩飽滿的女神質感美照。

被網友封為「新一代自拍神器」的vivo V23 5G，預先設想到短時間內要處理大量照片與其他操作，撘載的天機920處理器、記憶體整合2.0，在多工作業下即使還要追劇、打遊戲，也能順暢不卡卡。此外，所有人最在意的充電速度與電量，也以44W急速閃充以及4200mAh大電池，確保在春節連假出遊之際，提供令人滿意的續航力。全新Funtouch OS 12系統，也在桌面上呈現更直覺的小工具設計，在觸控和動態影像上也同步帶來有感的便捷度和流暢度。

▲全新Funtouch OS 12系統，為操作帶來有感的便捷度和流暢度。

全新上市的vivo V23 5G推出流光金、星塵黑2色，值得一提的是，vivo為此次的流光金獨家導入「光致變色」科技，只要在太陽光底下就能「翻轉」背蓋顏色，想「換」什麼背蓋圖案，只要蓋上圖案、利用太陽光一曬，變色後就能留下超創意圖案或訊息，在通勤、開會與朋友歡聚的路上，單手握著極致輕薄、創意無限的vivo V23 5G，場場活動都是「最fashion」的潮焦點！

躋身為新一代自拍霸主vivo V23 5G，讓人就算還沒有換手機的急迫性，都想搶先入手做為隨手好拍的自拍旗艦相機，其實隨著vivoV23 5G一同上市的還有價格較甜的vivo V23e 5G姐妹機，配備4400萬前鏡頭、5000萬後置AI三鏡頭以及AI美顏等技術，一樣要為潮男潮女在2022年打造更自然、亮眼的自信。

▲價格較甜的姐妹機vivo V23e 5G，也是一款針對自拍需求優化的輕旗艦機。（圖／vivo提供）

想要在農曆春節前擁有最新「自拍美機」，就別錯過下面優惠時間。vivo即日起至2/28推出「vivo百萬虎禮抽」活動，在全通路購買vivo指定機型，別忘了到官網登錄抽百萬豪禮，最Lucky的中獎人就能把市價69,980元的Gogoro虎虎生風地騎回家！vivo也強調，品牌提供給所有v粉「業界最強6大貼心售後保障」，包括業界最長15日新品換貨、終身維修免費到府收送、終身免檢修費、保固內原廠殼和原廠保護貼且免費更換各兩次、終身免費手機健檢、長期方案始終如一等，要讓v粉帶著vivo系列到哪都能輕鬆拍出由內而外散發的迷人質感，也讓人拍得更放心。詳情請洽vivo官網https://www.vivo.com/tw或vivo客服專線：0809-089-197。