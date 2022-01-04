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vivo「光影紀念館」5大影像紀錄片IG熱映中！探索自我、奮起追夢「看見愛的模樣」向平凡人生致敬

▲▼vivo,光影紀念館,紀錄片,IG,手機,愛,夢想。（圖／翻攝自vivo IG影片）

▲vivo日前舉辦的「光影紀念館」活動已圓滿結束，官方將5大主題投稿內容匯集製成影像記錄片，內容真摯動人，至vivo IG即可觀賞完整版。（圖／翻攝自vivo IG影片，下同）

科技中心／綜合報導

全球前五大手機品牌vivo，秉持「敢於追求極致，持續創造驚喜」的品牌理念，持續精進行動影像的技術革新，先前曾在台推出影像旗艦手機X70系列，也與知名電影《孤味》導演許承傑和金鐘、金馬雙料攝影陳克勤，拍攝真愛系微電影《圓形三角形》，充分展現了透過科技足以提升生活的美好理念，日前更向大眾發起「光影紀念館」活動，號召V粉們用手機拍攝Vlog短片記錄生活點滴，如今活動已圓滿結束，vivo將這些來自全球投稿的人生百態製作成影像記錄片，以此在這個迎接巨變的紛亂時刻，向所有努力生活的人們致敬，期許眾人保持信念繼續前行，紀錄平凡又動人的當下每一刻。

「光影紀念館」活動共有「愛的模樣」、「自我探索」、「正面能量」、「夢想起飛」以及「日常確幸」5大主題，讓投稿者可依據主題拍攝15秒至1分鐘Vlog短片，記錄下自己的故事和想要說的話；活動發起後反映相當熱烈，vivo收到來自全球民眾的短片，雖然活動已落幕，但vivo決定將這些拍下日常生活情景、身邊有趣的事物的珍貴片段，按照主題剪輯成各約3分鐘的記錄片，成為傳遞堅定溫暖力量的時代記憶。

在「愛的模樣」主題記錄片中，能看到人們從出生開始被呵護著長大，爸媽送孩子上學、爺奶餵好吃的食物，親近動物、和手足朋友一起嬉戲玩耍，一步步在長大的過程中學習什麼是愛？一起分享美好事物和時光是愛、與好友旅行體驗共創回憶是愛、和家人相處的點滴時刻是愛、為自己留下美麗照片是愛……，當心中有愛則愛無所不在。

▲▼vivo,光影紀念館,紀錄片,IG,手機,愛,夢想。（圖／翻攝自vivo IG影片）

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「自我探索」主題記錄片告訴我們，只要每天愛自己多一點、多與自己相處，專注在想專注的人事物上，那就是全世界最獨一無二的你。學煮菜、練習泡咖啡、當綠手指，去做自己有興趣的事，即使過程枯躁重複，但日子總會出現新的樣子，尤其像是疫情降臨，人們因此更珍惜家人朋友、陪在身邊的寵物，最重要的是懂得更愛自己了，散步、運動、品嚐美食，照顧好自己才能有餘力照顧身邊珍愛的人。

▲▼vivo,光影紀念館,紀錄片,IG,手機,愛,夢想。（圖／翻攝自vivo IG影片）

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迎來新的一年，你達成想要的夢想了嗎？「夢想起飛」主題記錄片記錄了人們的各種夢想，想要環遊世界在各地獨特不同的美麗風景中留下足跡，或是想把興趣變成工作，站在鏡頭前秀出自己當超級巨星；不論是想成為熱血拳擊手，還是打破性別刻板印象成為女飛行員，都是因為努力追夢、流下艱苦練習的汗水淚水，所以夢想才有了實現的那一天。

▲▼vivo,光影紀念館,紀錄片,IG,手機,愛,夢想。（圖／翻攝自vivo IG影片）

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另外vivo「光影紀念館」記錄片還包含了「日常確幸篇」和「正面能量篇」主題記錄片，完整5部記錄片都在vivo IG，適合面臨低潮、對未來感到迷惘的人觀看，當然也適合想重新喚醒對生活每一刻感動的人欣賞，在這些以手機隨手記錄的喜怒哀樂片刻中再次感受平凡人生的珍貴意義。

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