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女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

照鏡子,浮腫,臉。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友不願素顏。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多愛美的女性都會化妝，不過如果出門過夜，會帶妝睡覺嗎？就有一名男網友納悶表示，他和女友交往三年了，但卻未曾看過對方素顏，詢問背後原因後則讓他火冒三丈，「為什麼要怕成這樣？」貼文曝光後，引發熱烈討論。

這名男網友在「匿名公社」上貼文，提到他和女友跨完年後，兩人就回到他的租屋處，因為擔心對方帶妝不好睡覺，他還特別跑到超商買卸妝棉。怎料，這份貼心卻換來女友的臭臉，「就是不卸妝！」

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原PO表示，跨年回到家已經快3點了，由於出門前本就洗過澡，所以後來他也沒逼女友一定要卸妝，兩人就直接倒頭呼呼大睡；但離奇的是，隔天早上女友跑去洗澡，結果一出來竟又是全妝的樣子，讓他很不理解，「女生不化妝不行嗎？」

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲女友帶妝睡覺的行為讓原PO百思不得其解。（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO無奈，兩人已經交往3年了，「我還不曾看過她素顏！」問了原因以後，女友竟說「怕我看到素顏會嚇跑」，讓他聽了超火大，都已經在一起這麼久了，到底在想什麼？「為什麼要怕成這樣？」

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「可能前幾任都被嚇跑，真的有人差很多」、「她想將最好的留給你，這樣能釋懷嗎」、「3年都沒在你面前素顏！妝前、妝後可能真的差很多」、「很多事情沒有必要強迫」、「沒辦法素顏，那就沒辦法以結婚為前提了」。原PO事後則坦言，他只是覺得女友給自己壓力太大了，「有點捨不得」。

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