林佳龍：目前沒有選舉打算　著重在無任所大使工作推動

▲前交通部長林佳龍16日成立「台灣消防發展與交流協會」。（圖／林佳龍辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

前交通部長林佳龍16日表示，目前並無選舉打算，民進黨有提名機制，人才也相當多，相信黨中央會有最嚴謹的方式來佈局，並推舉有勝算的人選，「目前會著重於無任所大使所需的推動，包括新南向的數位外交的工作」。

為促進警消人員及相關協勤民力等安全福利，並且推廣安全及消防防救工作、宣傳防災意識，林佳龍16日在南投成立「台灣消防發展與交流協會」，與會者包括內政部長徐國勇、僑委會委員長童振源等人。

林佳龍辦公室16日下午發布新聞稿表示，台鐵太魯閣號408車次事故發生、林佳龍卸任交通部長後，除了拜會太魯閣傷者及受難家屬，也持續協助改革工作推動。

林佳龍說明，「台灣消防發展與交流協會」的成立，起源於在太魯閣號列車事故的發生後，包括受難者與消防救災人員的壓力跟辛勞，盼集合眾人力量，來做消防救災的後盾，未來也將結合新南向政策，以民間力量與政府單位做防災經驗交流、強化區域間救災聯防機制。

林佳龍指出，太魯閣號列車事故發生後，他在災害現場看到受災者的苦痛，也感受到消防救災人員的壓力跟辛勞，因而起心動念，希望集合眾人力量，來做未來消防救災的後盾。

▲前交通部長林佳龍。（圖／林佳龍辦公室提供）



林佳龍也提及，他在擔任台中市長期時曾成立台中市消防協會，當時即強調智慧防災，同時與日本、德國、越南、菲律賓等國進行國際交流，自己在受聘為無任所大使後，也將進行數位外交推動，運用數位科技對於未來的極端氣候，可能造成的天然災害或人為重大災難，進行國際交流合作。

林佳龍也說，成立大會有許多長年投入災害防救的企業家與社團領袖，共同推廣智慧防災，盼未來透過國際人道救援合作，讓台灣對國際有更大的參與和貢獻。

徐國勇則表示，協會的成立眾所期待，感謝林佳龍號召借重各界的力量，消防力量牽涉到「人道」與「人權」，在疫情期間，台灣從口罩國家隊協助他國到自我實現，發展交流協會的成立，是台灣自我實現的一部分，要共同實現台灣的價值，以「人道」跟「人權」再助人。

有關2022年底縣市長選舉佈局，林佳龍會後受訪時表示，自己目前並無選舉打算，民進黨有提名機制，人才也相當多，他會全力支持有志參選的夥伴，也相信只有團結才能發揮戰力。

林佳龍強調，社會大眾想看到團結無私的政黨，相信民進黨中央會用最嚴謹的方式來佈局，並且推舉有勝算的人選，自己目前會著重於無任所大使所需的推動，包括新南向的數位外交工作。