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迪化年貨大街人潮湧現　黃珊珊籲「戴好口罩」：勸導不聽就開罰

▲▼台北市副市長黃珊珊赴迪化街。（圖／翻攝自黃珊珊臉書直播）

▲台北市副市長黃珊珊赴迪化街。（圖／翻攝自黃珊珊臉書直播）

記者袁茵／台北報導

2022台北迪化年貨大街15日登場，台北市副市長黃珊珊16日與主持人于美人道迪化街直播，開箱不一樣的年貨大街；儘管近期國內疫情升溫，但現場人潮踴躍，甚至還有民眾買完食物就在路邊開封食用。對此，黃珊珊表示，希望民眾進入店家要做實聯制，在外則要維持社交距離、戴口罩，違規的話會請警方勸導。

黃珊珊16日下午赴迪化街，會前被問到現場防疫仍有小缺口，她表示，因為這裡不是固定的建築物，在街區比較難做到都有QRcode，但還是希望民眾進入店家要做實聯制，並維持防疫社交距離、戴口罩，如果有違規的話會請警察勸導，勸導不聽則依法開罰。

媒體提及，有拍攝到民眾採買完小吃後直接開封食用狀況。黃珊珊說明，店家不能提供試吃，但目前中央規範只要在空曠地區、旁邊安全距離內沒有人的話，仍不會禁止飲水、吃東西，但因為年貨大街人潮比較多，還是希望可以到固定地或餐廳時再坐下來用餐。

黃珊珊強調，大家還是要做好保持距離，如果吃東西時旁邊都沒有別人，隔了2、3公尺距離，那至少是可以喝水的。

至於有無可能加強防疫措施？黃珊珊說，台北市目前為止疫情還算平穩，會把該匡列的人匡列完畢，並希望市民正常生活、提高警覺，「畢竟還是有一些社區感染的風險，希望大家出來逛街要戴好口罩、做好自身防護。」

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