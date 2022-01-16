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台北年貨大街登場！黃珊珊：將設「人潮紅黃綠燈」　視疫情總量管制

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書直播）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書直播）

記者袁茵／台北報導

2022台北迪化年貨大街15日登場，台北市副市長黃珊珊16日與主持人于美人在迪化街直播，開箱不一樣的年貨大街，只見現場人潮湧現，引發外界擔心難防疫。對此，黃珊珊表示，這兩天會看狀況，將來迪化街也會做景點人潮警示燈號。

黃珊珊16日赴迪化街，被問到今年因為不能架棚架，所以容納更多人潮，防疫是否會更加嚴格？黃珊珊回應，這次活動是想讓商圈與民眾更靠近一步，防疫部分會因應疫情狀況做機動性調整。

針對有些民眾並非進入店家，因此沒有掃到實聯制等問題，黃珊珊提及，這個問題不只會在迪化街出現，例如東區也有，不可能要民眾一邊走路一邊掃QRcode，所以還是要回到每個人自身，要知道自己曾經去過哪些地方，把自己的行蹤記清楚，且北市府也會調查電信足跡。

至於會不會啟動人流總量管制？黃珊珊說，迪化年貨大街未來也會做景點人潮警示燈號，也就是所謂「紅黃綠燈」，目前仍會看這兩天的狀況，如果疫情變嚴重一點，會做相關總量管制。

關於黃珊珊提及的景點人潮警示燈號，也就是台北市政府於2021年製作的旅遊警示燈號，燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如果該地顯示紅燈，代表現場人潮較多、不建議前往。

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